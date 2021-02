Wien – Die Wiener Stadthalle ist kreativ geworden: In Kooperation mit dem Unternehmen "Gabarage Upcycling" gibt es nun die Taschenreihe "inForm". Dafür wird aussortierte Dienstkleidung des Stadthallen-Personals in Taschen verarbeitet, teilte die Stadthalle in einer Aussendung am Dienstag mit. Die Stücke sind im "Gabarage Upcycling"-Geschäft in der Schleifmühlgasse oder online im Webshop erhältlich. Für die Taschen wurden Mäntel und Gilets verarbeitet, die einst von den Publikumsdienstmitarbeitern und -mitarbeiterinnen getragen worden waren.

Aus Mäntel und Gilets wurden Taschen. scheer a moment - moritz scheer

Es gibt fünf unterschiedliche Modelle. Die Herkunft des Materials ist dabei deutlich erkennbar, beispielsweise durch ein Kragenelement oder eine Knopfleiste. Es gibt Taschen in unterschiedlichen Größen – von der "penBag" (kleines Täschchen) über einen große Shopper bis hin zum Rucksack, vulgo "heckBag". Der Preis startet bei 44 Euro. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadthalle und "gabarage upcycling" begann schon vor fünf Jahren. So wurden in der Vergangenheit Transparente, die die Fassade der Halle F zierten, in Taschen oder Federpennale umgeschneidert. (Apa, red, 23.2.2021)