Was dafür und was dagegen spricht, dass immunisierte Menschen wieder zur Normalität zurückkehren

Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten. Nicht zu Veranstaltungen gehen, und auch nicht ins Restaurant. Und wenn es möglich ist, am besten immer zu Hause bleiben. All diese Corona-Maßnahmen dienen dazu, sich selbst und seine Mitbürger zu schützen. Doch was ist mit Menschen, die bereits geimpft wurden und immun gegen das Virus sind? Sollten diese Personen das Privileg haben, vor allen anderen zur Normalität zurückzukehren? Was dafür und was dagegen spricht und wie wahrscheinlich es ist, dass wir uns künftig tatsächlich "freiimpfen" können, erklären Gabriele Scherndl und Vanessa Gaigg vom STANDARD. (red, 23.2.2021)