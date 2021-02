Der Überfall fand am Hohen Markt statt. Foto: imago images/Viennareport

Wien – Drei Männer haben am späten Dienstagvormittag einen Juwelier in der Wiener Innenstadt überfallen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kamen die mit Mund-Nasen-Schutz maskierten Täter gegen 11.15 Uhr in das exklusive Geschäft am Neuen Markt. Sie bedrohten die beiden Angestellten zumindest verbal und dürften sich ersten Erkenntnissen selbst bedient haben. Mit Beute ergriffen sie die Flucht. Die Angestellten blieben schwer geschockt zurück.

Nicht zuletzt deshalb hatten die Ermittler kaum Anhaltspunkte. So wussten die Überfallopfer nicht mit Sicherheit, ob sie auch mit Waffen bedroht wurden. Ebenso wenig war die Art der Beute – ob Schmuck oder Uhren oder beides – und die ungefähre Menge klar. Auch in welche Richtung die Täter geflüchtet waren, war zunächst nicht bekannt. Die Angestellten vermochten lediglich zu sagen, dass die Täter schwarz gekleidet waren und mit slawischem Akzent sprachen. Eine Alarmfahndung brachte keine Ergebnisse. (APA, 23.2.2021)