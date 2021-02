In dieser Galerie: 4 Bilder Die Protestierenden bauten Konstrukte auf. Foto: Standard / Lorenz Die Polizei machte sich an den Abbau ... Foto: Standard / Lorenz ... und entfernte die Demonstrierenden. Foto: Standard / Lorenz Die Menschen wurden teilweise fortgetragen. Foto: Standard / Lorenz

Insgesamt 45 rechtskräftig ausgewiesene Männer sollten am Dienstag per Flieger aus Österreich nach Afghanistan abgeschoben werden – und bereits im Vorfeld hatte es heftige Kritik an dem Frontex-Flug von Stockholm über Wien nach Kabul gegeben. In Afghanistan herrsche Krieg, man könne keine Menschen dorthin bringen, so die Meinung von Rechtsexperten und Unterstützern.

Am Dienstag schließlich blockierten rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten den Transporter beim Polizeianhaltezentrum Roßauer Lände in Wien. Laut einem Polizeisprecher war die Demonstration ursprünglich für 15 Uhr genehmigt worden, wie er dem STANDARD sagte. Doch bereits ab Mittag wurde sehr rasch eine Spontandemo aufgebaut. Um 12.30 Uhr waren laut dem Sprecher rund 70 Personen vor Ort, die eine Holz- und zwei Stahlkonstruktionen errichtet hatten, um die Straße zu sperren. Obwohl die Polizei mehrmals per Durchsage die Protestaktion aufzulösen versuchte, blieben die Menschen.

Demonstranten, die sich an Rohre gekettet hatten, wurden von der Konstruktion gesägt. Zuvor wurden ihnen Kopfhörer aufgesetzt und die Augen verbunden. Es gibt noch keine Verletzten und es wurde auch niemand verhaftet. Die Menschen wurden nach dem Versammlungsgesetz angezeigt. Auch die Sondereinheit Wega und die Wiener Berufsfeuerwehr sind im Einsatz. (red, 23.2.2021)