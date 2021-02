In dieser Galerie: 4 Bilder Die Protestierenden bauten Konstrukte auf. Foto: Standard / Lorenz Die Polizei entfernte die Demonstrierenden... Foto: Standard / Lorenz ... und zerlegte die selbstgebauten Konstrukte. Foto: Standard / Lorenz Die Menschen wurden anschließend weggetragen. Foto: Standard / Lorenz

Insgesamt 45 rechtskräftig ausgewiesene Männer sollten am Dienstag per Flieger aus Österreich nach Afghanistan abgeschoben werden – und bereits im Vorfeld hatte es heftige Kritik an dem Frontex-Flug von Stockholm über Wien nach Kabul gegeben. In Afghanistan herrsche Krieg, man könne keine Menschen dorthin bringen, so die Meinung von Rechtsexperten und Unterstützerinnen und Unterstützer.

Dienstagmittag blockierten daraufhin rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten die Ausgänge des Polizeianhaltezentrums Roßauer Lände in Wien. Laut einem Polizeisprecher rechnete man mit einer genehmigten Kundgebung beim Oskar-Morgenstern-Platz um 15 Uhr dem Demonstration ursprünglich für 15 Uhr genehmigt worden. Doch bereits ab Mittag wurde sehr rasch eine Spontandemo inklusive Holz- und Metallkonstruktionen aufgebaut, an die sich in mehreren Metern Höhe zumindest vier Aktivisten anketteten.

Um 12.30 Uhr waren laut dem Sprecher rund 70 Personen vor Ort. Obwohl die Polizei mehrmals per Durchsage die Protestaktion aufzulösen versuchte, blieben die Menschen.

Einige Demonstranten ketteten sich mit Fahrradschlösser an Metallgeländern vor der Polizeiausfahrt, um den Transport zur Abschiebung zu verhindern. Beamte der Sondereinsatzeinheit Wega flexten die Fahrradschlösser auf, die gegenseitig miteinander verketteten Aktivisten wurden mit Kopfhörern vor den Arbeiten der Polizei geschützt. Die an den Konstruktionen hängenden Personen wurden von Seiltechnikern der Polizei und der Wiener Berufsfeuerwehr auf den Boden geholt. Es gab keine Verletzten und keine Verhaftugen. Die Menschen wurden nach dem Versammlungsgesetz angezeigt. Um 15 Uhr begann anschließend die angemeldete Kundgebung, auf der rund 100 Personen gegen Abschiebungen nach Afghanistan demonstrierten.

Am Dienstag sprach sich auch der Schweizer Jean Ziegler, Mitglied im Menschenrechtsbeirat der Uno, gegen die Abschiebung nach Afghanistan aus und unterstütze die Forderung vieler österreichischer NGOs und Vereinigungen, Abschiebungen wegen der prekären Sicherheitslage im Land zu stoppen. (lalo, red, 23.2.2021)