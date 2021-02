"One man’s trash is another man’s treasure", heißt es ja: Bücher sparken immer joy. Foto: imago images / Westend61

MUSIK

Ausgerechnet die Tindersticks als Lichtblick auszuloben mag verwegen erscheinen. Doch die Melancholie der britischen Trauerweiden besitzt jene Klasse, die schon wieder erbaulich wirkt. Ihr neues Album mit dem immerhin zart hedonistischen Titel Distractions zeigt Stuart A. Staples und Co in Bestform, zumal elektronisches Geplucker den Rhythmus beschleunigt. Lady With The Braid erinnert gar an Bela Lugosi Is Dead von Bauhaus. Der elfminütige Opener Man Alone (Can’t Stop The Fadin’) ist Gefühls-Cinemascope und eine Coverversion von Neil Youngs Man Needs A Maid zeigt, dass Tindersticks Ästhetik immer noch über Trends und Populismus stellen. (flu)

TAUSCHHANDEL

Die Idee des offenen Bücherschranks ist eine gute. Besser wird sie nur noch, wenn man sich beim Schmökern nicht die Finger abfrieren muss. In der Esel Rezeption (Q21 Schauräume) im Museumsquartier stimmen sowohl Temperatur als auch Literatur. Bis vorerst 25. Februar kann man bei der Kultur = Gut Tauschbörse vorbeikommen und eigene Bücher und Kataloge, die man vielleicht doppelt hat oder nicht mehr braucht, gegen das alte Eisen anderer Leute tauschen. "One man’s trash is another man’s treasure", heißt es ja, auch wenn die Wegschmeißkönigin Marie Kondo das wohl anders sähe. Wir sagen: Bücher sparken immer joy, lassen Sie sich also nichts einreden! (abs, 23.2.2021)