Der Präsident des Österreichischen Presserats, Dieter Henrich (links), zu Besuch beim Herausgeber der "Neuen Heimat Zeitung", Birol Kilic.

Die "Neue Heimat Zeitung" ("Yeni Vatan Gazetesi") ist seit Anfang Februar Mitglied des Österreichischen Presserats. "Unsere journalistische Selbstkontrolle wurde mit der Mitgliedschaft beim Presserat gekrönt. Für uns war und ist es selbstverständlich, die Grundsätze des Ehrenkodex des Österreichischen Presserats zu verwirklichen und umzusetzen", sagte Birol Kilic, Herausgeber der Monatszeitung. "Wir freuen uns natürlich die 'Neue Heimat Zeitung' mit an Bord begrüßen zu dürfen und laden natürlich alle beständigen österreichischen Migrantenzeitungen herzlich dazu ein, bei uns Mitglied zu werden", sagte Dieter Henrich, Präsident des Österreichischen Presserats.

Die "Neue Heimat Zeitung" existiert seit 1999 und richtet sich mehrheitlich auf türkisch an die austrotürkische Community. Ziel ist es laut der Homepage Brücken zu bauen und den Landsleuten Österreich in all seinen Facetten näher zu bringen, um Vorurteilen entgegenzuwirken. (APA, 23.2.2021)