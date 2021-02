Indessen will die Leiterin des nationalen Impfgremiums den Impfstoff in Österreich auch für über 65-Jährige zulassen

Der Impfstoff-Nachschub soll dünner ausfallen als geplant. Foto: REUTERS

Brüssel – Der Pharmakonzern Astra Zeneca wird einem Insider zufolge wohl auch im zweiten Quartal deutlich weniger Impfstoff in die EU liefern als vereinbart. Das Unternehmen rechne damit, zwischen April und Juni weniger als die Hälfte der vertraglich zugesagten 180 Millionen Impfdosen in die Staatengemeinschaft zu liefern, sagte ein EU-Vertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte dies so kommen, könnte das EU-Ziel gefährdet sein, bis zum Sommer 70 Prozent der Erwachsenen geimpft zu haben.

Der britisch-schwedische Konzern habe in internen Gesprächen erklärt, im zweiten Quartal nur "weniger als 90 Millionen Einheiten" zu liefern, sagte der EU-Vertreter, der nach eigenen Angaben in die Gespräche eingebunden war. Ein Astra-Zeneca-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu konkreten Zahlen äußern.

EU-Sprecher hält an Impfzielen fest

Ein Sprecher der EU-Kommission, die die Gespräche mit den Impfstoffherstellern koordiniert, sagte, man könne sich zu den Diskussionen nicht äußern, da diese vertraulich seien. Die EU sollte aber unabhängig von der Situation bei Astra Zeneca mehr als genügend Impfstoff zur Erreichung ihrer Impfziele haben, wenn die erwarteten und vereinbarten Lieferungen von anderen Herstellern erfüllt würden, so der Sprecher.

Astra Zeneca hatte Ende Jänner erklärt, wegen Engpässen in der Produktion in einem Werk in Belgien die zugesagte Liefermenge in die EU im ersten Quartal nicht einhalten zu können. Zunächst war erwartet worden, dass die Zahl der Impfdosen dadurch mit 31 Millionen Stück rund 60 Prozent niedriger ausfällt als geplant. Später hieß es, es sollen 40 Millionen Einheiten geliefert werden. Sollten im zweiten Quartal etwa 90 Millionen Einheiten hinzukommen, würde sich das für das gesamte erste Halbjahr auf 130 Millionen Dosen von Astra Zeneca summieren. Zugesagt waren für den Zeitraum 300 Millionen.

Ursula Wiedermann-Schmidt will die Empfehlung zum Astra-Zeneca-Impfstoff anpassen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Empfehlung wird in Österreich wohl ausgeweitet

Indessen spricht sich Ursula Wiedermann-Schmidt, wissenschaftliche Leiterin des nationalen Impfgremiums, für eine Empfehlung des Astra-Zeneca-Impfstoffs auch für über 65-Jährige aus. Es gebe nun genügend Daten, sagte die Vakzinologin in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB". Man wolle die Empfehlung dahingehend adaptieren, "dass es keinen Grund gibt, hier einen Altersunterschied beim Einsatz der Impfstoffe zu machen".

Für die Logistik und die Anwendung der Impfstoffe sei es leichter, "wenn man sagt, alle Impfstoffe, die zur Verfügung sind, können gleich eingesetzt werden bei allen Altersgruppen", betonte Wiedermann-Schmidt. Die Empfehlung an den Gesundheitsminister könnte noch diese Woche erfolgen und somit Tempo in die Impfstrategie bringen, hieß es in dem Bericht.

Im Sommer sollten für alle in Österreich, die sich impfen lassen wollen, Vakzine vorhanden sein, schätzt Wiedermann-Schmidt laut ORF – vorausgesetzt, die Liefertermine der Hersteller halten. Der heimische Impfplan war Anfang Februar aktualisiert und angepasst worden: Demnach sollte der Impfstoff von Astra Zeneca vorrangig an 18- bis 64-Jährige verabreicht werden. Nun liegen allerdings weitere Daten vor, etwa von britischen Gesundheitsbehörden, denen zufolge der von Astra Zeneca entwickelte Corona-Impfstoff auch bei älteren Menschen wirkt. (Reuters, APA, 23.2.2021)