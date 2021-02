Ralph Hasenhüttl steckt in Problemen.

Foto: APA/AFP/EGERTON

Leeds – Southampton findet in der englischen Fußball-Premier-Legaue einfach nicht aus dem hartnäckigen Ergebnistief heraus. Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl kassierte am Dienstagabend im Nachtragsspiel der 18. Runde beim Zehnten Leeds United eine klare 0:3-Niederlage und ist damit in der Meisterschaft bereits acht Spiele sieglos. In dieser Phase gab es neben sieben Niederlagen nur zuletzt beim Heim-1:1 gegen Chelsea einen Punktgewinn.

In der Tabelle ist Southampton mit 30 Punkten nach 25 Spielen auf Position 14 zu finden. (APA; 23.2.2021)