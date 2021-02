Iglo verknüpft in der Werbung die Herkunft seiner Produkte eng mit dem Marchfeld. Brokkoli aus Ecuador sorgt unter Konsumenten für Unmut. Foto: Imago

Wien – Der Verein für Konsumenteninformation hat wieder über die "ärgerlichsten Lebensmittelprodukte des Jahres" abstimmen lassen. Die "Konsum-Ente" 2020 geht demnach an den deutschen Lebensmittelkonzern Iglo. "Der Hersteller, der in seiner Kommunikation die Herkunft seines Gemüses eng mit dem Marchfeld verknüpft, sorgte mit seinem tiefgefrorenen Brokkoli aus Ecuador für den größten Unmut", teilte der VKI mit.

Rund 6.000 Personen stimmten ab. Auf den Plätzen folgten "Kelly's Pom-Bär" ("Mogelpackung") und "Rio Mare Thunfisch Natur" (unerwarteter Zusatz von Aromen). Aufmachung und Verpackung werden am häufigsten kritisiert, gefolgt von der Zusammensetzung der Produkte. "Auffällig war im vergangenen Jahr, dass die Frage der regionalen Herkunft von Lebensmitteln wesentlich an Bedeutung gewinnt", berichtete VKI-Projektleiterin Nina Siegenthaler.

Irreführung

Die Melde- und Informationsplattform "Lebensmittelcheck" (lebensmittel-check.at) wurde 2010 mit dem Konsumentenschutzministerium installiert. "Wer sich durch die Aufmachung, Kennzeichnung oder die Werbung eines Produktes in die Irre geführt sieht, kann dieses auf der Plattform melden und so direkt eine Prüfung durch den VKI veranlassen", erläuterte VKI-Geschäftsführer Wolfgang Hermann.

535 Beschwerden

Waren es 2018 rund 200 Beschwerden, stieg die Zahl 2019 auf 445 und im vergangenen Jahr auf 535. Der Lebensmittelcheck biete die Chance, sich bei Unzufriedenheit aktiv Gehör zu verschaffen. Die Nutzung zeige, dass kritisch hinterfragt werde, was auf den Tellern landet, sagte Konsumentenschutzminister Rudolf Anschober (Grüne).

Die fünf "ärgerlichsten Lebensmittel 2020" im Detail: "Iglo Broccoli" (Platz 1) stammt aus Ecuador und war korrekt ausgezeichnet. Das importierte Gemüse erregte dennoch die Gemüter. "Die Erwartungshaltung vieler Konsumentinnen und Konsumenten ist vor dem Hintergrund der Markenerzählung des Unternehmens ganz klar eine andere", so der VKI.

Palmfett in Biosuppe

Platz zwei ging an "Kelly's Pom-Bär" im Beutel mit Luftpolster, der zur Hälfte gefüllt ist, was als "Mogelpackung" kritisiert wurde. Platz drei nahm "Rio Mare Thunfisch Natur" ein, weil Sellerie- und Zwiebelaroma zugesetzt war. "Vollkraft Klare Suppe", ein Bioprodukt "nach Hildegard von Bingen", landete wegen Palmfetts auf Platz vier. "Fruchtgummi Beauty Sweeties" (Platz füfn) erwies sich schon in kleinen Mengen als abführend – ab etwa fünf Häschen, wie dem Kleingedruckten zu entnehmen war. (APA, 24.2.2021)