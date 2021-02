Nach dem Ministerrat wurde verkündet, man wolle Beschuldigte in Strafverfahren besser schützen. Die ÖVP will laut "Kurier" Ermittlern eine "überschießende Auswertung von privater und geschäftlicher Kommunikation" verbieten

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kritisierte mehrmals die Wirtschafts- und Kooruptionsstaatsanwaltschaft und will nun die Justiz reformieren. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Die ÖVP will mit ihren Justizreformplänen offenbar nicht nur die Korruptionsstaatsanwaltschaft zerschlagen, sondern auch die Berichterstattung über prominente Ermittlungsverfahren erschweren. Zumindest teilweise dürfte es diesbezüglich auch schon eine Einigung mit dem grünen Koalitionspartner geben.

Derzeit dürfen Anwälte Ermittlungsakten weitergeben, Medien dürfen (unter Einhaltung des Medienrechts) daraus zitieren. Letzteres will die ÖVP nun – nach deutschem Vorbild – verbieten. Außerdem will sie den Ermittlern die "überschießende Auswertung" von Kommunikation untersagen.

Konsequenzen für Leaks

Nach dem Ministerrat am Mittwoch verkündeten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edstadler (ÖVP) jene Punkte, auf die man sich zunächst geeinigt hat. Was Leaks angeht, so blieb man da noch recht vage: Kogler meinte auf Nachfrage, es gehe "einerseits um die Abwägung der Beschuldigtenrechte, andererseits um die Aufrechterhaltung der Pressefreiheit". Da wolle man "die Verhältnisse klarstellen".

Edtstadler sagte, man müsse "die Beschuldigtenrechte der Einzelnen wahren". Daher müsse man bei langen Verfahren einen Kostenersatz einführen, außerdem müsse "bei einem nichtöffentlichen Ermittlungsverfahren alles getan werden", dass keine Leaks in den Medien landen, "bevor der Justizminister oder Verfahrensbeteiligte" erfahren haben, dass sie an einem Verfahren beteiligt seien.

Immerhin sei es auch in Deutschland so, dass man erst berichten dürfe, wenn der Betroffene bereits erfahren habe, dass er beschuldigt sei. Das wolle man sich nun "anschauen". In Deutschland dürfen Dokumente eines Strafverfahrens erst im Wortlaut veröffentlicht werden, wenn sie in öffentlicher Verhandlung erörtert wurden. Berichte über Ermittlungsverfahren oder eingestellte Ermittlungen würden durch eine derartige Regelung deutlich erschwert. Folgt Österreich dem deutschen Vorbild, könnten Medien sogar bestraft werden, wenn sie direkt aus Ermittlungsakten zitieren.

Laut "Kurier" will die ÖVP außerdem nun ein Verbot der "überschießenden Auswertung von privater und geschäftlicher Kommunikation" durch die Staatsanwaltschaft erreichen. Als Beispiel genannt wird, dass bei Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann Gehaltspläne gefunden worden seien, die in weiterer Folge an den Untersuchungsausschuss übermittelt worden seien.

Einigung auf Bundesstaatsanwalt

Die Bundesregierung hat außerdem ihren bereits verkündeten Plan, eine unabhängige und weisungsfreie Bundesstaatsanwaltschaft einzurichten, am Mittwoch im Ministerrat formal festgeschrieben. Zentrale Details bleiben vorerst unklar. Fest steht, dass der Bundesstaatsanwalt die Weisungskette von der Justizministerin weg ersetzen soll, wie deren derzeitiger Vertreter Kogler formulierte.

Offen ist aber noch, wie genau die Bestellung funktionieren soll. Klar ist laut Kogler, dass der Bundespräsident die Ernennung durchführt, "persönliche und fachliche Voraussetzungen" seien aber noch festzulegen. Außerdem soll es keine Wiederbestellung geben, doch auch die Dauer des Amtes ist noch unklar. (elas, APA, 24.2.2021)