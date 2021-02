Glücksspiel und Politik berühren einander immer wieder eng. Beides soll nun von einander "entflochten" werden. Foto: AP

Wien – Die Bundesregierung will dem Finanzministerium die Glücksspiel-Agenden entziehen und stattdessen eine unabhängige und weisungsfreie Glücksspielbehörde schaffen. Das gab Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach der Ministerratssitzung bekannt. Sowohl Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), als auch der Glücksspielgigant Novomatic äußerten sich den Plänen gegenüber wohlwollend.

Milliardengeschäft von Politik loskoppeln

Die neue Glücksspielaufsichtsbehörde soll, so erklärte Kogler, die Aufgaben der operativen Glücksspielaufsicht übernehmen. Für die Lizenz- und Konzessionsverfahren wird ein richterlicher Konzessions-Senat zuständig sein, "weil es auch ein Milliardengeschäft ist", wie Kogler sagte. Daher wolle man die Politik vor dem Einfluss der Glücksspielkonzerne schützen.

Die Maßnahme solle ähnlich wie bei der Tabakindustrie, "Spenden, Inserate, Sachspenden und Sponsoring" reduzieren. Allerdings müssten Details noch im Zuge des Transparenzpakets auf parlamentarischer Ebene verhandelt werden. Auch das Bestellverfahren für diese Behörde ist noch offen.

Bei der Schaffung des neuen Senats sollen strenge Unvereinbarkeits-, Transparenz- und Compliance-Bestimmungen angewendet werden. Die Debatte um die Zuständigkeiten war zuletzt auch nach einer Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) losgebrochen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutet illegale Parteienfinanzierung durch den Glücksspielkonzern Novomatic, Blümel und die ÖVP weisen die Vorwürfe zurück.

"Nicht zeitgemäß"

Blümel selbst erklärte in einem schriftlichen Statement am Mittwoch, die Mehrfachrolle des Finanzministeriums im Glücksspielbereich sei nicht mehr zeitgemäß, "darauf habe ich bereits vor einem Jahr hingewiesen und auch im Regierungsprogramm ist eine entsprechende Neuordnung vorgesehen".

Bei der geplanten Entflechtung werde man sich an internationalen Vorzeigemodellen orientieren, die entsprechenden Vorarbeiten im Ressort laufen ebenfalls seit einem Jahr. "Zudem werden der Spielerschutz und der Kampf gegen illegales Glücksspiel forciert. Unser Ziel ist eine moderne, transparente und weisungsfreie Glücksspielbehörde."



Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic begrüßt den Schritt, "weil damit eine langjährige Forderung von Novomatic erfüllt wird und endlich eine unabhängige Glücksspielbehörde nach internationalen Standards gegründet werden soll", wie Marketing- und Kommunikationschef Stefan Krenn der APA am Mittwoch mitteilte.

Spielerschutz vorantreiben

Außerdem sollen Nutzer von Glücksspielen besser geschützt werden. So soll das Online-Glücksspiel stärker reguliert werden, etwa, indem personalisierte Spielerkonten eingeführt werden sollen. Damit soll, so Kogler, sichergestellt werden, dass nur begrenzte Summen in bestimmter Zeit verspielt werden können. Dazu wolle man Kinder und Jugendliche besser schützen, indem man Anreize, die sie ins Glücksspiel ziehen könnten, stärker reguliert. Und: Man wolle stärker gegen illegale Glücksspielanbieter vorgehen, "so dass wir nur mehr genehmigte Lizenzträger am Markt haben", sagte Kogler. (elas, APA, 24.2.2021)