Vier Neue bei All-Star-Game in Atlanta dabei – San Antonio Mittwoch wieder im Einsatz

Superstar. Foto: AFP / BELLO

Die Brooklyn Nets haben in der National Basketball Association (NBA) den siebenten Sieg in Folge eingefahren. James Harden kam beim 127:118 gegen die Sacramento Kings am Dienstag auf 29 Punkte, 14 Assists und 11 Rebounds. Für Harden war es das bereits sechste sogenannte "triple double" seit seinem Wechsel zu den Nets Mitte Jänner.

In Dallas warf Luka Doncic seine Mavericks mit zwei späten Dreiern zu einem 110:107-Heimsieg über die Bosten Celtics. Nach dem entscheidenden Wurf des 21-jährigen Slowenen waren nur noch 0,1 Sekunden zu spielen. Mit 31 Punkten, zehn Rebounds und acht Vorlagen war Doncic der spielbestimmende Akteur. Ihre Spielpause beenden werden am Mittwoch (Ortszeit) die San Antonio Spurs. Das Team von Jakob Pöltl musste nach vier Coronafällen in der Mannschaft zuletzt vier Partien pausieren. Gegen Oklahoma City Thunder wird auch Topscorer DeMar DeRozan aus persönlichen Gründen fehlen.

Neue Gesichter

Harden und Doncic sind auch beim All-Star-Game am 7. März in Atlanta dabei. Doncic wird im Team der Western Conference starten, Harden steht im Aufgebot, das Clubkollege Kevin Durant als Kapitän des Ostens zur Verfügung steht. Jaylen Brown (Boston), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (NY Knicks) und Zion Williamson (New Orleans) haben es zum ersten Mal zum All-Star-Game geschafft. Der Kapitän der Auswahl des Westens ist LeBron James von den LA Lakers. Viele Profis haben die normalerweise sehr beliebte Veranstaltung inmitten der Corona-Pandemie kritisiert. Fans sind keine zugelassen. (APA, 24.2.2021)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Dienstag:

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 112:111,

Orlando Magic – Detroit Pistons 93:105,

New York Knicks – Golden State Warriors 106:114,

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 102:109,

Dallas Mavericks – Boston Celtics 110:107,

Milwaukee Bucks – Minnesota Timberwolves 139:112,

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers 111:106,

Los Angeles Clippers – Washington Wizards 135:116,

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 127:118