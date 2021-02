Nachlese

Nichtweiße "Simpsons"-Figuren nicht mehr von weißen Sprechern vertont – Die Entscheidung betrifft unter anderem die Charaktere Apu Nahasapeemapetilon und Dr. Hibbert. Der Serie wurde immer wieder Rassismus vorgeworfen

BBC-Podcast "Newsbeat" mit Matt Groening: The Simpsons creator Matt Groening on equality, memes and monorails