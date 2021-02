Bis zu vier Personen können das Brettspiel gemeinsam spielen.

Foto: ConcernedApe

Gelistet in sämtlichen "Best-of"-Listen der letzten Jahre und zudem eines der entspannendsten Spiele überhaupt, bekommt Stardew Valley jetzt ein Brettspiel spendiert. Ab sofort kann man es im Shop des Herstellers vorbestellen.

Einzelleistung

Von nur einer Person entwickelt, Eric Barone, erschien das Farming-Spiel Stardew Valley im Jahr 2016 und eroberte schnell die Herzen der Spieler und Kritiker, wie auch der Test vom STANDARD zeigt. Was folgte waren Umsetzungen auf alle namhaften Plattformen und die Möglichkeit, Fan-Artikel im Shop zu erstehen. In diesem findet man seit kurzer Zeit auch das gleichnamige Brettspiel, das Farming-Spaß für bis zu vier Spieler verspricht.

Zwei Jahre haben der Entwickler Barone und sein Head of Operations and Business Development, Cole Medeiros, an dem Gesellschaftsspiel gearbeitet, liest man in der Ankündigung. Die Idee sei bei einer gemeinsamen Koop-Partie von Stardew Valley entstanden. "Sie wussten nicht wie eine Umsetzung aussehen müsste, aber es war ihnen klar, dass das Spiel alle Komponenten für ein gutes Brettspiel mitbringt."

ConcernedApe

Tiere züchten

Wie im Original müssen Spieler auch im Brettspiel gemeinsam Tiere züchten, die eigene Farm erweitern und Ressourcen sammeln. Geheime Ziele können durch das Sprechen mit anderen Stadtbewohnern gefunden werden. Gewonnen hat der Spieler, der seine Farm zuerst zu einer gewissen Größe ausgebaut hat. Eine Runde soll laut Hersteller etwa 45 Minuten dauern.

Die Inszenierung der Karten und generell aller Teile des Spiels ist dem Original sehr gut nachempfunden. Laut Entwickler ist das Spiel gut zugänglich, soll aber auch eine gewisse Komplexität erlauben, um auch länger zu fesseln.

Das Spiel kostet in seiner Erstauflage 55 Dollar (ca. 45 Euro) und soll "je nach Nachfrage, weitere Auflagen bekommen." Aktuell sei man gespannt auf die Reaktionen der Spieler. Derzeit liefert man außerdem nur in die USA, weil man laut Website der Komplexität eines weltweiten Versands derzeit noch ausweichen möchte.

Die Einzelteile versprühen den Charme des Originals. Foto: ConcernedApe

Fortsetzung folgt



Das Aufbauspiel konnte bereits über zehn Millionen Mal verkauft werden. Entwickler ConcerenedApe arbeitet bereits an zwei weiteren Projekten, die beide in der Welt von Stardew Valley spielen sollen. Mehr weiß man dazu leider noch nicht. (aam, 24.2.2021)