Die große Batterie soll bis zu 480 Kilometer weit reichen, die Kleine immerhin bis zu 380 Kilometer.

An der Säule soll der Ioniq 5 sowohl 400- als auch 800-Volt-Ladeinfrastrukturen unterstützen und bei Letzterer in fünf Minuten rund 100 km Reichweite in die Batterie leiten.

Und was folgt? Laut Hyundai soll mit dem Ioniq 6 eine Limousine und mit dem Ioniq 7 ein SUV kommen.

Die Preise gibt es ab dem 8. März und bereits im Sommer sollen die ersten Händler in Österreich den Ioniq 5 vor der Türe stehen haben. Oder eben den Pony vor dem Stall. (poll, 24.2.2021)





