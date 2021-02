Die geringe Abwechslung an Anschlüssen soll mit der kommenden Generation erweitert werden

Adapter sind besser geworden, aber noch immer keine besonders hübsche Lösung.

Foto: Pearl.at

Mit Gerüchten und den Aussagen von Analysten muss man immer vorsichtig sein, aber die Prognosen von Ming-Chi Kuo waren in den letzten Jahren immer sehr verlässlich. Außerdem hören Macbook-Nutzer seine neueste Aussage, die kommenden Macbook-Pro-Generation würde "signifikante Design- und Spezifikations-Änderungen mit sich bringen," sicher gerne.

HDMI und SD-Karten-Leser

Zwei bis vier USB-C-Ports an aktuellen Macbook-Pro-Geräten schien immer sehr eng kalkuliert. So waren die meisten Nutzer ihrer nicht gerade günstigen Laptops gezwungen, einen mehr oder weniger attraktiven Adapter in ihr Gerät zu stecken, um etwa einen Monitor anstecken zu können.

Das Modell von 2016. Foto: Apple

Laut Kuo, der auf "Macrumors" zitiert wird, soll deshalb sowohl der SD-Karten-Leser als auch ein HDMI-Port zurückkehren, die seit 2016 aus den Macbook-Pros entfernt wurden. Außerdem soll der Magsafe-Adapter zurückkehren, also ein eigener Anschluss für die Stromversorgung und das mit Hilfe von Magnetismus. Dieses Statement will auch Bloomberg schon aus internen Quellen erfahren haben.

Zweite Jahreshälfte



Am Ende ist jeder zusätzliche Anschluss zur aktuellen Lösung ein Gewinn für den Nutzer, sofern sich die neue Freiheit dann nicht zu sehr auf Volumen und Gewicht des Macbooks auswirkt. Erscheinen sollen die Geräte in der zweiten Jahreshälfte 2021. (aam, 24.2.2021)