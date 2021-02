Lernen für die Abiturprüfung in Philosophie: Josef Mattes und Julia Zange in "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot", Arte, 23.55 Uhr.

Foto: Philip Gröning

18.30 MAGAZIN

Konkret: Schluss mit A+++ – das neue Energielabel Mit ein, zwei oder gar drei Plus am Kühlschrank ist ab dem 1. März Schluss. Ab dann müssen auf den meisten Haushaltsgroßgeräten neue Energielabels angebracht werden. Bis 18.51, ORF 2

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Casino Royale (GB/BHA/CZ/ D/USA 2006, Martin Campbell) Der erste Einsatz von Daniel Craig als James Bond im Jahr 2006 brachte der Reihe eine gelungene Frischzellenkur. Hinreißend an seiner Seite: Eva Green. Bis 23.10, Vox

20.15 DOKUMENTATION

Die Macht der Vorurteile: Rassismus bewusst verlernen! Rassistische Denkmuster werden, wie andere kulturelle Verhaltensmuster auch, sehr früh übernommen. Doch weil Rassismus gelernt ist, kann er auch wieder verlernt werden. Nach der Doku diskutiert Gert Scobel um 21.00 mit Experten über das Thema Rassismus – Das schleichende Gift. Bis 22.00, 3sat

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Ruinierte Wirtschaft, kaputte Kultur: Geht’s nicht endlich anders? Es diskutieren Schauspielerin Nina Proll, Public-Health-Experte Martin Sprenger, Mathematiker Peter Markowich und Journalist Hennig Rosenbusch. Bis 23.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Themen im Wirtschaftsmagazin sind: Auf & zu: Wirtschaft und Bevölkerung sind verunsichert. / Big Data: Europa will das Monopol von Google & Co brechen. / Immer mehr Waffen: Warum der Waffenhandel in Österreich boomt. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Kaiserenkel Karl Habsburg, Schauspielerin Lilian Jane Gartner, Schriftsteller Franzobel und American-Football-Profi Sandro Platzgummer sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.40 KABARETT

Lukas Resetarits: Rückspiegel Der Kabarettist wirft einen Blick zurück und kommentiert Nummern von früher, die noch Gültigkeit haben. Bis 0.45, ORF 3

23.45 DRAMA

Somewhere (USA/GB/I/J 2010, Sofia Coppola) DerHollywoodstar Johnny Marco (Stephen Dorff) gibt sich im Hotel Chateau Marmont dem Müßiggang hin. Als er sich um seine elfjährige Tochter (Elle Fanning) kümmern muss, sorgt sie inmitten der Langeweile für neue Impulse – genau beobachtet Regisseurin Sofia Coppola. Bis 1.15, RBB

23.55 JUGENDDRAMA

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot (D/F/CH 2018, Philip Gröning) Die Zwillinge Elena (Julia Zange) und Robert (Josef Mattes) verbindet eine Hassliebe. An einem Wochenende lernen sie auf der Wiese für die Abiturprüfung in Philosophie. Eine provokante Wette Elenas verwandelt die Sommeridylle in eine Hölle. Philip Grönings eindringliches Jugenddrama lief 2018 im Wettbewerb der Berlinale. Bis 2.50, Arte