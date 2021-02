10 Jahre ist das Gif schon alt.

Foto: Chris Torres

Vor 10 Jahren wurde die "Nyan Cat" zu einem der berühmtesten Internet-Gifs. Vergangenen Freitag wurde zum Jubiläum eine überarbeitete Version für 300 Ether – Einheiten der Kryptowährung Ethereum – versteigert, was umgerechnet etwa 483.000 Euro wert ist.

Neue Zeitrechnung

"Es ist, glaub ich, sehr cool zu wissen, dass man ein Unikat besitzt, und die Nyan Cat ist etwas wirklich besonderes," erzählt der Schöpfer des Kunstwerks, Chris Torres, der Website "TheVerge". Torres schließt aus, jemals ein anderes Bild der Katze zu verkaufen. Es wird ein Einzelstück bleiben, das der neue Besitzer nun in digitaler Form besitzt.

Die hohe Summe mag zunächst irritieren, doch scheint der Krypto-Kunstmarkt gerade seine Blüte erleben. Online-Plattformen wie SuperRare, Zora oder Nifty Gateway lassen Kunstschaffende und Interessierte zusammenkommen, um neue Besitzer für digitale Kunst zu finden. Foundation, die ebenfalls die digitale Katze im Angebot hatten, gehören zu den neuesten Vertretern am Auktionsmarkt, haben aber laut "news.artnet" bereits über eine Million Dollar an Verkäufen in den ersten beiden Wochen erwirtschaftet. Der Markt boomt.

Nyan Cat

Eine neue Ära

Die Verkäufe auf diesen Plattformen funktionieren über "Non-Fungible Tokens" (NFTs). Diese einzigartigen Tokens sind nicht zerstörbar und stellen so etwas wie eine digitale Signatur dar, die via Blockchain-Technologie verschlüsselt ist. So kann ein Kunstwerk einer Person klar zugewiesen werden – fälschungssicher. Digitale Kunstwerke könnten so einen neuen Boom auslösen, ist doch ihre Geschichte und Herkunft für jeden neuen Käufer nachvollziehbar.

"Der Verkauf der Nyan Cat ist signifikant, weil es das erste berühmte Meme ist, das mit NFTs den Besitzer gewechselt hat," erklärt Lindsay Howard, Head of Community bei Foundation gegenüber news.artnet, "und es läutet eine neue Ära ein, in der digitale Künstler direkt für ihre Arbeit entlohnt werden können." (red, 24.2.2021)