"Miss Representation" von Aklima Iqbal, Olga Shapovalova, Alexandra Tatar. Foto: , ,

KURZFILME

Die Initiatoren des heimischen Cinema-Talks-Festivals – alle um die zwanzig – haben trotz Corona-Chaos an ihrer Idee einer Ausgabe festgehalten. Ab heute sind unter streams.cinema-talks.com bei freiem Eintritt nicht nur Kurzfilme, sondern auch Talks zu erleben, darunter etwa einer der Schriftstellerin Olga Flor über "Inspiration". Und die Filme? Bunt gemischt, vom Skaterporträt aus Uganda bis zum charmanten Friseurbesuch in On fait salon. (kam)



KUNST IM FENSTER

Real Stories beweist, dass gutes Wetter und Ausstellungsbesuche nichts Widersprüchliches sind. An vier Orten in der Reindorfgasse sowie der Burggasse in Wien hat das QM&A Artist Collective Kunst in die Fenster gestellt. Let’s go! (kr, 24.2.2021)