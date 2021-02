ÖVP will gegen Akten-Leaks vorgehen, Corona-Doku "Ich kann nicht mehr", Australischer Senat verabschiedet umstrittenes Mediengesetz

Viele Medienhäuser reduzierten ihre Druckauflagen 2020, E-Paper legten im Corona-Jahr 2020 zu. Foto: STANDARD, Cremer

Hier kommen die Mediennews von heute:

Gedruckt, vertrieben, verkauft: Auflagenkontrolle wieder ohne "Heute", erstmals mit Paid-Content-Daten – E-Paper legen etwa beim STANDARD kräftig zu, Branche reduziert Druckauflagen, "Oe24" meldet wieder – "Trend" kommt seltener

Justizreform: ÖVP will gegen Akten-Leaks vorgehen, Grüne stellen sich quer – Für die türkisen Pläne, Berichterstattung zu erschweren, gab es eine Abfuhr vom Koalitionspartner

STANDARD-Infos: Es wird ernst für die "Wiener Zeitung": Pflichtinserate sollen bald wegfallen – Zeitung im Besitz der Republik finanziert sich großteils aus Pflichtveröffentlichungen. Die Marke der ältesten Tageszeitung soll erhalten bleiben – voraussichtlich digital

TV-Tagebuch: Doku "Ich kann nicht mehr!" auf ORF 1: Eindrucksvolle Widersprüche – Unterschiedliche Betroffene kommen zu Wort und vermitteln einen Eindruck, wie es uns allen so geht mit Corona – Heute ab 21.05 Uhr, ORF 1

Nach Streit: Australischer Senat verabschiedet umstrittenes Mediengesetz – Kartellamtschef spricht von "Sieg gegen Facebook" – Gesetz soll Google und Facebook zwingen, örtliche Medienunternehmen zu bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten

Newsroom-Karussel: ORF schreibt "Redaktionsleiter/in" für "Zeit im Bild" neu aus – Eva Karabeg leitet die "ZiB" schon interimistisch – "Leitende/r Redakteur/in größerer Redaktionen" für ORF 2 Info bekommt zumindest 63.348,18 Euro Jahresgehalt

Neue Plattform: Al Jazeera startet in den USA mit "Rightly" Plattform für US-Rechte– Geleitet werden soll dieses neue Projekt vom ehemaligen Fox-Journalisten Scott Norvell

Eine Mutter am Anschlag: Aylin Tezel in Thrillerserie "Unbroken" auf ZDF neo – In der düsteren Miniserie überzeugt Aylin Tezel als widersprüchliche Kommissarin und Mutter auf der Suche nach ihrem entführten Kind

Preise: Kritik an Golden-Globe-Veranstalter wegen Nominierung von "Emily in Paris" – Der Hollywood Foreign Press Association wird vorgeworfen, durch Aufmerksamkeiten der Studios beeinflussbar zu sein – Verleihung in der Nacht auf Montag

Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Ein Jahr Ausnahmezustand – Haben wir dazu gelernt? –Heute ab 21.30 Uhr auf Puls 24 und um 22.50 Uhr auf Puls 4

Nach Rassismusvorwürfen: "Simpsons"-Schöpfer Groening über neue Sprecher: "Zeiten ändern sich" – Verteidigt aber langes Festhalten an weißen Sprechern für nicht-weiße Charaktere

Switchlist: O Beautiful Night", "Alles was kommt", Dokus und Reportagen über Leoparden, das Leben zwischen Corona und Konkurs, Arabien und gekaufte Titel: TV-Tipps für heute Abend

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.