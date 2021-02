Am Anfang der Causa stand ein Frontalangriff auf die Polizei. Aufgebracht darüber, dass bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen Demonstranten wiederholt ohne Maske, aber von der Polizei gut begleitet durch Wien marschieren konnten, und nach der Abschiebung mehrerer Jugendlicher schrieb Rudi Fußi einen umstrittenen Tweet. Der Politaktivist sprach davon, dass Hunde "wahrscheinlich intelligenter sind als der Durchschnittsmitarbeiter bei der Wiener Polizei".

Das Innenministerium unter Karl Nehammer (ÖVP) kündigte daraufhin eine rechtliche Prüfung des Tweets an. Ein solches Verhalten gefährde "das demokratische Zusammenleben ebenso wie extremistische Ansichten", so Nehammer. Die Opposition sprach prompt von einem Einschüchterungsversuch gegen Kritiker.

Das ist nicht die einzige Causa, in der aktuell um den richtigen Umgang mit Kritik gestritten wird: Die ÖVP sieht sich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter Druck gesetzt nach den Hausdurchsuchungen bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Die Polizei wird ohnehin kritisiert für ihr Verhalten bei Corona-Protesten. Die gesamte Koalition steht schon seit Wochen im Fokus wegen ihrer angeblich schlechten Arbeit in der Pandemie.

Anlass genug, im Videotalk "STANDARD mitreden" nach dem richtigen Umgang mit Kritik im Ausnahmezustand der Pandemie zu fragen. Mit dabei ist neben Rudi Fußi auch die prominente Politberaterin Heidi Glück. Ebenfalls zu Gast ist der Polizeigewerkschafter Hermann Greylinger und die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka.

Diskutieren Sie mit

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit, posten Sie hier einfach drauf los! Wie sehen Sie die Reaktionen des Innenministeriums? Welche Maßstäbe gelten für die Justiz in einer Demokratie: Gibt es wirklich ein Problem, wenn die ÖVP in der Causa Blümel die Staatsanwaltschaft kritisiert? Wie sieht der souveräne Umgang mit politischem Gegenwind aus? Über all das wollen wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. (red, 24.2.2021)