[Panorama] Erleichterungen beim Reisen: Kurz fordert grünen Pass für Geimpfte.

Erstmals seit einem Monat mehr als 2.000 Neuinfektionen, Debatte um Öffnung bleibt.

[Inland] ÖVP will Berichterstattung über Justiz beschränken und Ermittler zügeln.

[Kommentar] Der Feldzug der ÖVP gegen Justiz und Medien ist eine gefährlich falsche Strategie.

[Wirtschaft] Ermittler waren erneut zu Hausdurchsuchung bei Michael Tojner.

[Sport] Verzögerung bei neuem LASK-Stadion "nicht vermeidbar".

[Videodebatte] Ein Jahr in der Pandemie: Wie souverän gehen die Mächtigen mit Kritik um?

[Wetter] In Teilen Ostösterreichs beginnt der Tag lokal mit Nebel, wie etwa im Wald- und Weinviertel, im Wiener Becken oder auch entlang der Donau. Nach und nach setzt sich aber auch hier die Sonne durch und scheint dann in der Folge ungestört im ganzen Land. Die Trübungen durch Saharastaub in der Luft lassen nach. Der Wind weht schwach bis mäßig. Frühtemperaturen zwischen minus 5 und plus 7 Grad, Nachmittagstemperaturen meist 10 bis 21 Grad.

[Zum Tag] 1907: Der Wiener Cyclistenclub und die Wiener Sportvereinigung fusionieren zum Wiener Sport-Club.