Messi hat bereits 18-mal getroffen. Foto: AFP / LLUIS GENE

Barcelona – Der FC Barcelona hat den Rückstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid in der spanischen Fußball-Liga bei einem Spiel mehr auf fünf Punkte verringert. Lionel Messi führte die Katalanen am Mittwochabend im Nachtragsspiel gegen den Abstiegskandidaten Elche nach schwacher erster Hälfte noch zu einem 3:0-Sieg. Der Argentinier traf nach der Pause im Doppelpack (48., 68.) und setzte sich mit nun 18 Saisontoren an die alleinige Spitze der Liga-Schützenliste.

Den dritten Treffer im Camp Nou besorgte Jordi Alba (73.). Der Däne Martin Braithwaite leistete zu zwei Toren die Vorarbeit. Barcelona liegt als Tabellendritter nun wieder zwei Punkte hinter dem Erzrivalen Real Madrid. Elche fiel aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf den vorletzten Platz zurück. (APA, 24.2.2021)