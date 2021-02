Georg Krakow vertritt den ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter und betont, sein Mandant könne ausschließen, Informationen über Ermittlungen weitergegeben zu haben. Foto: APA/Hochmuth

Nachdem das Wirtschaftsmagazin "Trend" am Mittwoch über angebliche Ermittlungen gegen den ehemaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter berichtet hat, reagierte am Donnerstag sein Anwalt Georg Krakow. Brandstetter wird verdächtigt, Informationen über Ermittlungen gegen den früheren Wiener Grünen-Politiker Christoph Chorherr an den Hochhaus-Investor Michael Tojner weitergegeben zu haben.

Im Ö1-"Morgenjournal" sagte Krakow, der ehemalige Justizminister und heutige Verfassungsrichter habe keine Kenntnis von einem gegen ihn geführten Ermittlungsverfahren gehabt. Dass der Umstand über die Medien bekannt wurde, führe zum Verdacht der Verletzung des Amtsgeheimnisses durch die Ermittlungsbehörden, "aber auch hier gilt die Unschuldsvermutung", so Krakow.

Brandstetter will aufklären

Brandstetter könne ausschließen, dass er Informationen zu Ermittlungen in seiner Amtszeit weitergegeben habe, sagt Krakow zu den Vorwürfen. "Weil er von Strafakten, von Einzelstrafverfahren, während seiner Zeit als Bundesminister für Justiz abgeschirmt war. Er hat sich mit Einzelstrafakten hier nicht befasst." Brandstetter habe sich nach dem Bericht im "Trend" in einer Mail an die Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gewandt und darum gebeten, ihm rasch die Chance zu geben, offene Fragen aufzuklären. Er sei zuversichtlich, rasch für Aufklärung sorgen zu können.

44 Beschuldigte

Die Behörden untersuchen seit geraumer Zeit einen möglichen Zusammenhang zwischen Flächenwidmungen – Chorherr war Gemeinderat und Planungssprecher der Grünen in Wien – und Geldspenden an dessen karitativen Verein, der ein Schulprojekt in Südafrika unterstützt. Dass Personen aus der Immobranche dafür gespendet haben, sorgt seit Jahren für Debatten.

Chorherr selbst hat Korruptionsvorwürfe stets zurückgewiesen. Es gebe keinen Zusammenhang zwischen Spenden und politischen Handlungen, hat er wiederholt beteuert. In der Causa wird laut WKStA inzwischen gegen 44 Beschuldigte – also Personen oder auch Organisationen – ermittelt. (red, APA, 25.2.2021)