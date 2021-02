Dein Standard Was steckt hinter dem Astrologie-Hype?

Video

7 Postings

Horoskope boomen. Seit Jahrhunderten glaubt man an die Macht der Sterne. Doch was ist dran an den Sternzeichen? Bestimmen die Sterne tatsächlich unsere Zukunft? Verena Mischitz klärt auf.