Foto: Bioware

Mass-Effect-Fans setzten nach Ankündigung von Anthem eigentlich große Hoffnungen in den neuesten Titel des Entwicklerstudios Bioware- Diese wurden jedoch enttäuscht, wie sich auch in Rezensionen widerspiegelte. Nachdem Studiochef Casey Hudson im Februar letzten Jahres noch bekannt gab, das Spiel neu erfinden zu wollen, kündigte Bioware am Mittwoch an, Anthem nun den Garaus zu machen. Aktive Server bleiben vorerst online.

"Im Sinne der Transparenz und des Abschlusses wollen wir mitteilen, dass wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, die Entwicklung einzustellen", schreibt Bioware Austin-Studiodirektor Christian Dailey in einer Stellungnahme. Nach dem Launch habe das Team kontinuierlich an Verbesserungen gearbeitet, bevor die Bemühungen Ende 2019 ausgeweitet wurden, um eine fundamentale Neustrukturierung des Spiels anzugehen. Aufgrund der Pandemie sollen die angepeilten Erwartungen jedoch nicht erfüllt werden können, sagt Dailey.

Anthem Game

Ressourcen für bekannte Spieleserien

In Zukunft will sich Bioware auf bekannte Spieleserien wie Dragon Age, Mass Effect und Star Wars: The Old Republic konzentrieren. Während Anthems Live-Server zwar vorerst online bleiben sollen, wird es keine Updates mehr geben. Bloomberg-Reporter Jason Schreier berichtete Mittwoch zudem, dass das verbliebene Team nun abgezogen wurde und ab sofort an Dragon Age 4 arbeiten werde. (red, 25.2.2021)