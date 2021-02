In "The Bad Batch" geht es um eine Eliteeinheit aus experimentellen Klonen.

Foto: Disney

Der Streaminganbieter Disney+ hat eine Reihe neuer Originalproduktionen angekündigt. Darunter ist auch die "Star Wars"-Animationsserie "The Bad Batch", die laut einer Presseinformation vom Mittwoch am 4. Mai (Anmerkung: Das ist der Feiertag für Star Wars Fans in aller Welt) starten soll. Darin geht es um eine Eliteeinheit von experimentellen Klonen, die erstmals in "The Clone Wars" vorgestellt wurde.

IGN

Außerdem dürfen sich Fans von Comicverfilmungen auf Nachschub aus dem Hause Marvel freuen. Bereits am 19. März startet auf der Streamingplattform nämlich "The Falcon and the Winter Soldier" mit Anthony Mackie und Sebastian Stan, die ihre Rollen aus "Avengers: Endgame" wieder aufnehmen. Einem charismatischen Bösewicht darf man wiederum ab 11. Juni über die Schulter blicken, wenn die Abenteuer von "Loki" in der gleichnamigen Serie in den Fokus rücken. Neben Tom Hiddleston gehören u.a. Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw und Richard E. Grant zum Cast.

Kinder der 90er werden wohl bei "Mighty Ducks: Gamechangers" hellhörig werden, greift der Unterhaltungsriese doch die beliebte Filmreihe um ein jugendliches Eishockeyteam erneut auf und gießt die Geschichte um unterschätzte Underdogs in ein Serienformat. In den Hauptrollen werden "Gilmore Girls"-Star Lauren Graham sowie Emilio Estevez in seiner legendären Rolle als Coach Gordon Bombay zu erleben sein. (apa, 25.2.2021)