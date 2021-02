18.30 MAGAZIN

Konkret: Teures Wohnen – viel Bewegung am Markt Die Frist für die Rückzahlungen der Mietstundungen läuft Ende März aus. Gleichzeitig werden die Richtwertmieten für Altbauwohnungen erhöht, Eigentumspreise sind trotz Corona-Krise gestiegen, und junge Leute bekommen nur noch schwer Kredite. Bis 18.51, ORF 2

Die Ehre der Familie (Honour, GB 2020, Richard Laxton) Eine junge Kurdin (Buket Komur), die mehrfach erfolglos bei der Polizei um Schutz gebeten hat, wird in London als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen von Inspektorin Caroline Goode (Keeley Hawes) führen zur konservativen Familie der Verschwundenen. Filmfassung der auf einem wahren Fall beruhenden britischen Mini serie, geschrieben von der preisgekrönten Dokumentarfilmerin Gyneth Hughes. Bis 21.45, Arte

Foto: Itv Global Entertainment Limit

Rockfield, das Studio auf dem Bauernhof (GB 2017, Hannah Berryman) Vor über 50 Jahren verwandelten zwei Brüder in einem walisischen Dorf den familieneigenen Milchviehbetrieb in ein Tonstudio. Die Liste der Musiker, die in Rockfield aufnahmen, reicht von Black Sabbath, Queen, Robert Plant und Iggy Pop bis zu Oasis und Coldplay. Bis 22.45, Arte

Nocturnal Animals (USA 2016, Tom Ford) Eine Galeristin (Amy Adams) bekommt ein Romanmanuskript von ihrem Ex-Mann (Jake Gyllenhall) zugeschickt und wird mit Schatten der Vergangenheit konfrontiert. Stardesigner Tom Ford führt in seiner zweiten Regiearbeit die Wirklichkeit des White Trash mit einer Welt der schicken Oberflächen zusammen. Das Ergebnis ist ein gefinkelter, vielschichtiger Neo-Noir. Bis 0.10, 3sat

Universum History: Die Chinesische Mauer – Ein Monument der Macht Im zweiten Teil der Dokureihe über die Chinesische Mauer spielt der Ming-Kaiser Yongle (1360–1424) eine zentrale Rolle: Während seiner Regentschaft wurden riesige Bauprojekte entlang der Grenze des "Reichs der Mitte" begonnen. Bis 23.20, ORF 2

Foto: ORF/pretv/©2018 CITVC

Columbo – Mord mit der linken Hand (Death Lends a Hand, USA 1971, Bernard Kowalski)

Ein Privatdetektiv versucht, die Frau eines Medienmoguls zu erpressen – mit tödlichem Ausgang. Der Inspektor macht sich an die Arbeit. In dieser von Columbo-Aficionados hochgeschätzte Folge der ersten Staffel ist der legendäre Charakterdarsteller Ray

Milland mit an Bord. Bis 1.25, ORF 2

Everest (USA/GB 2015, Baltasar Komákur)

1996 kommen zwölf Bergsteiger auf dem höchsten Berg der Welt ums Leben. Die Geschichte einer Katastrophe, die sich wahrscheinlich nicht verhindern ließ, schrieb der Journalist Jon Krakauer auf. Das Buch diente dem monumentalen Schaustück mit Jake Gyllenhaal, Michael Kelly und Josh Brolin als Vorlage. Bis 2.15, ORF 1