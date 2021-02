Foto: Jon Prosser

Steht die Veröffentlichung eines neuen Tech-Produkts bevor, kann man meistens davon ausgehen, dass erste Informationen bereits im Vorhinein geleakt werden. So offenbar auch im Falle des neuen iMacs, der noch 2021 erscheinen soll. Laut dem Youtuber und Leaker Jon Prosser sollen diese nämlich ein neues Design verpasst bekommen und – ähnlich den iPads und iPhones – in fünf verschiedenen Farben erhältlich sein.

Prosser soll in jüngster Vergangenheit eine hohe Trefferquote bezüglich seiner Leaks gehabt habe, berichtet "t3n". Nach vorab veröffentlichten Infos zu den Airpods Max habe er zudem das Veröffentlichungsdatum des Samsung Galaxy S21 korrekt vorhergesagt. Die neuen iMacs sollen sich laut ihm design-technisch an Apples Pro-XDR-Display orientieren, das Design würde damit also kantiger werden. Zudem sollen größere Displays verbaut werden, die dank schlankerer Ränder nicht die Gesamtgröße der Geräte verändern sollen.

FRONT PAGE TECH

Nostalgie und moderne Technik

Wie schon die neueste Version des iPad Air, sollen zudem mehrere Farben zur Auswahl stehen. Neben Silber und Space Grey also auch Grün, Himmelblau und Roségold. Laut Prosser ziele die Farbauswahl darauf ab, an die 1998 veröffentlichten iMac-G3-Modelle zu erinnern. Damit soll laut ihm die Nostalgie der Apple-Fans geweckt werden.

Laut Jon Prosser könnte der Mac Pro Mini in etwa so groß sein wie drei bis vier übereinander gestapelte Mac Minis sein. Foto: Jon Prosser

Außerdem präsentiert der Leaker weitere Informationen zu einer anscheinend bevorstehenden Kompaktversion des Mac Pro. Diese soll den Namen Mac Pro Mini tragen und laut Bloomberg-Informationen etwa halb so groß sein wie der große Bruder, dabei aber dennoch bis zu 32 Hochleistungskerne erhalten, so "t3n". Laut Prosser könnte der Mac Pro Mini hingegen so groß sein wie drei oder vier übereinander gestapelte Mac Minis. Die offizielle Vorstellung soll laut ihm erst 2022 stattfinden. (red, 25.2.2021)