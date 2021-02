PRO: Privilegien? Grundrechte!

von Lisa Nimmervoll

Sollen Geimpfte, Genesene und Getestete "Privilegien" erhalten, etwa in Form eines "grünen Passes" zum Reisen, wie Kanzler Sebastian Kurz auf EU-Ebene vorschlägt und notfalls national umsetzen will? Ja, klar! Handelt es sich dabei doch nicht um vermeintlich ungerechte Vorteile für eine Gruppe von Menschen, sondern um die Rückgabe von Grundrechten, die uns der Staat in der Pandemie nur gut begründet und auf Zeit abnehmen durfte, weil der kollektive Gesundheitsschutz zu Recht im Vordergrund stand.

Wenn es nun endlich wirksame Waffen im Kampf gegen das Coronavirus gibt, dann entfällt diese Geschäftsgrundlage. Spätestens dann, wenn von mir keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht, ich also keine anderen Menschen gefährde, darf der Staat meine Grundrechte nicht mehr einschränken.

Dabei geht es nicht nur ums Reisen, sondern um all die vielen Freiheitsrechte, deren Verlust wir als Gesellschaft – mit einigen irrlichternden Ausnahmen wie bei allem – in Kauf genommen haben. In dem Moment, wo für alle genug Impfstoff da ist, müssen die, die sich impfen lassen – und Impfen ist nie nur Eigennutz, sondern immer auch ein solidarischer Akt, der andere, vor allem die, die nicht geimpft werden können, schützt –, etwas von der alten Normalität zurückerhalten. Sich selbst kann jeder und jede nach Lust und Laune einschränken. Es gibt keine Impfpflicht. Auch diese Freiheit schenkt der liberale Rechtsstaat. (Lisa Nimmervoll, 25.2.2021)