Die Wildkamera von Maginon schafft neue Perspektiven in Zeiten der Pandemie. Foto: Maginon

Der Diskonter Hofer nimmt immer wieder gerne auch Technik-Angebote in sein Repertoire auf, darunter zum Beispiel diverse Gaming-PCs und kleinere Gadgets. Ab 4. März bietet das Unternehmen eine Reihe von Gadgets an, die vor allem in Zeiten von Lockdown und Pandemie so manchen Stubenhocker erfreuen dürften: Ein 4K-Fernseher mit 189,3 cm Bilddiagonale, ein Mini-PC-System, ein 4-in-1-Drucker und... eine Wildkamera.

Zwei Fernseher für die Zeit zuhause

Der Smart-TV Medion Life X17575 kommt auf eine Bildschirmdiagonale von 189,3 cm bei einer Bildschirmauflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Über die Wireless Display Funktion können Inhalte direkt von mobilen Geräten auf dem Smart-TV abgespielt werden. Preislich kommt er auf 749 Euro, inklusive Zustellung bei Online-Bestellung ab 4. März. Alternativ dazu bietet Hofer den Ultra HD Smart TV 43TU7170 von Samsung mit einer Bildschirmdiagonale von 108 cm. Er ist in den Filialen um 339 Euro erhältlich.

Pimp my Home Office

Als Tool für das Home Office preist Hofer wiederum den Mini-PC Medion Akoya S22003 an. Er ist mit einem Intel Core i3-5005U Prozessor mit Intel HD Grafik 5500, 256 GB SSD und 8 GB DDR3L Arbeitsspeicher ausgestattet. Der Mini-PC ist ab 4. März um 349 Euro online erhältlich. Passend dazu bietet der Diskonter mit den 4-in-1-Drucker Canon Maxify MB5150 an, der ebenfalls ab 4. März zum Preis von 179 Euro per Stück online bestellt werden kann.

Wildkamera für den Frühlingsanfang

Doch warum eigentlich zuhause rum sitzen, wenn doch gerade der Frühling angefangen hat? Das hat man sich wohl auch bei Hofer gedacht und das übrige Sortiment um die eingangs erwähnte wetterfeste Wildkamera von Maginon ergänzt. Stellt diese eine Bewegung fest, so macht sie Fotos oder Videos und dokumentiert diese mit einem Zeitstempel. Der Datentransfer erfolgt via WLAN auf ein mobiles Gerät. Wer schon immer mal ein solches Gerät besitzen wollte, der wird ab 4. März um 89,99 Euro beim Diskonter fündig. (red, 25.2.2021)