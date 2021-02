Der Mann wurde Mittwochabend in Hollywood attackiert, die Polizei fahndet nach dem Täter

Lady Gagas Angestellter wurde bei einem Angriff angeschossen. Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Zwei von Lady Gagas Französischen Bulldoggen wurden Mittwochabend in Los Angeles gestohlen, nachdem ein Unbekannter den Hundesitter des Stars angeschossen hatte. US-Medien berichten, dass es sich bei der Tatwaffe um eine halbautomatische Handfeuerwaffe gehandelt habe. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob es in Lebensgefahr schwebt, ist unklar.

Lady Gaga hat indessen eine Belohnung für die Rückgabe ihrer entführten Hunde Koji und Gustav ausgesetzt. Eine dritte Bulldogge war vom Tatort geflüchtet und wurde von der Polizei gefunden.

Zwei der drei Hunde wurden entführt.

Außer Landes

Die Sängerin, die im bürgerlichen Namen Stefani Germanotta heißt, befindet sich im Moment für Dreharbeiten in Rom.

Die Polizeibehörde von Los Angeles bestätigte indessen, dass sie nach einem "möglichen Verdächtigen" fahndet, der mit einem weißen Wagen vom Tatort in Hollywood geflohen sei. Es ist aber unklar, ob die Hunde das Ziel des Angriffs waren. (red, 25.2.2021)