Buchtl goes Mahü

Vor wenigen Wochen hat das Generationencafé Vollpension begonnen, Buchteln als Take Away anzubieten. Der Bedarf ist offenbar groß, denn für dieses Wochenende wird der Verkauf der 10.000en Buchtel erwartet. Nun expandiert man mit der Buchtel in ein Pop-Up auf der Mariahilfer Straße und – es wird auch das Sortiment erweitert. Ab Samstag werden sowohl in der Schleifmühlgasse als auch in der Mariahilfer Straße vegane (Vuchtln) und glutenfreie (Gluchtln) Buchteln angeboten. Die Rezepte wurden mit den Vegan-Pionieren Charly und Irene Schillinger und der Foodbloggerin Eva Fischer, die sich seit Jahren mit glutenfreier Nahrung beschäftigt, entwickelt.

Mitgründerin Julia Krenmayr und Frau Marianne am neuen Pop-Up Standort auf der Mariahilferstraße Foto: Generationencafé Vollpension

Standorte und Öffnungszeiten:

jeweils von Mittwoch bis Samstag, 10-18 Uhr

Generationencafé Vollpension Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien

Vollpension Buchtel-Pop-Up Mariahilferstraße 33, 1060 Wien

-----

Landtmann Tortenmarkt

Das Café Landtmann lädt dieses Wochenende zum "Landtmann's Original Tortenmarkt"

Freitag und Samstag von 11-15 wird auf der Terrasse Süßes angeboten, vor Ort werden Erdbeerschüsserl gefüllt.

Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

---------

Testen im Das Kolin

Die Zahl der Lokale, in denen Antigen-Tests angeboten werden, wächst. Nach dem Café Siebenbrunnen und Dinos Apothecary Bar, ist nun auch Das Kolin in Wien-Alsergrund unter die Test-Stationen gegangen. Unter dem Titel "Test'n'Taste" werden in Kooperation mit der St. Martins-Apotheke kostenlos Tests auf Covid -19 angeboten und wer möchte, kann sich danach auch gleich noch Essen mitnehmen.

Das Kolin, Kolingasse 5, 1090 Wien, keine Voranmeldung nötig, E-Card und Ausweis mitbringen

(red, 26.2.2021)