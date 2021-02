Das 360-Grad-Foto setzt sich aus 142 Einzelbildern zusammen. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Der Perseverance Rover hat von seinem Landeplatz auf dem Mars am 21. Februar ein hochauflösendes 360-Grad-Foto geschossen. Es handelt sich dabei um das erste Panoramafoto, das der Rover mit seiner rotierenden Mastcam-Z-Kamera seit der Landung am 18. Februar gemacht hat.

Das Mastcam-Z ist ein Dual-Kamera-System, das mit einer Zoom-Funktion ausgestattet ist. Die Kameras können heranzoomen, fokussieren und hochauflösende Videos sowie Panorama-Farb- und 3D-Bilder der Marsoberfläche aufnehmen. Mit dieser Fähigkeit kann der robotische Astrobiologe eine detaillierte Untersuchung von nahen und fernen Objekten vornehmen.

142 Einzelbilder zeigen etliche Details

Das neu veröffentlichte Panorama, das aus 142 Bildern zusammengesetzt wurde, zeigt den Kraterrand und die Felswand eines alten Flussdeltas in der Ferne. Das Kamerasystem kann Details mit einem Durchmesser von 3 bis 5 Millimetern in der Nähe des Rovers und von 2 bis 3 Metern an den entfernten Hängen entlang des Horizonts erkennen. Das detaillierte zusammengesetzte Bild zeigt eine Marsoberfläche, die ähnlich aussieht wie Bilder, die von früheren NASA-Rover-Missionen aufgenommen wurden.

"Wir befinden uns genau in einem "Sweet Spot", in dem man verschiedene Merkmale sehen kann, die in vielerlei Hinsicht den Merkmalen ähneln, die Spirit, Opportunity und Curiosity an ihren Landestellen gefunden haben", sagt Jim Bell von der School of Earth and Space Exploration der Arizona State University (ASU). Die ASU leitet den Betrieb des Mastcam-Z-Instruments und arbeitet dabei mit Malin Space Science Systems in San Diego zusammen.

Steine sammeln

Die Kameras werden den Wissenschaftlern dabei helfen, die geologische Geschichte und die atmosphärischen Bedingungen des Jezero-Kraters zu beurteilen und Gesteine und Sedimente zu identifizieren, die es wert sind, von den anderen Instrumenten des Rovers genauer untersucht zu werden, heißt es seitens der NASA. Auch sollen Kameras bei der Entscheidung helfen, welche Gesteine der Rover beproben und für eine eventuelle Rückkehr zur Erde sammeln soll. (red, 25.2.2021)