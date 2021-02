Hier geht es zum Corona Livebericht.

EU-Staaten wollen Corona-Impfpass bis zum Sommer.

[Panorama] Kanzlerpläne für Grünen Impfpass: Ein Zutrittscode mit Hindernissen.

100.000 Impfdosen, die schon in Österreich sind, wurden noch nicht verimpft.

Staatsanwaltschaft kam zu Ex-Minister Brandstetter in den Verfassungsgerichtshof.

[Wirtschaft] Bitcoin ist bald "härter" als Gold, trotzdem riecht es schwer nach Blase.

[Kultur] Neo-"Starmania"-Jurorin Fiva: "Wenn schon Casting-Show, dann jetzt".

[International] Aufstieg und Fall zweier einstiger Corona-Helden.

[Wohnungssuche] Provisionsfreie Immobilien in ganz Österreich auf einen Blick, startet jetzt eure Suche nach eurer Wunschimmobilie.

[Wetter] Hoher Luftdruck bringt in den meisten Landesteilen noch einmal viel Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen. Über den Niederungen halten sich allerdings flache Nebelfelder, die vor allem im Weinviertel wieder hartnäckig sein können. Im Lauf des Nachmittags ziehen im Westen nach und nach Wolkenfelder auf, bis zum Abend bleibt es aber noch weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis West. In der Früh Temperaturen zwischen minus 4 und plus 7 Grad, tagsüber erwärmt sich die Luft auf 10 bis 20 Grad, am mildesten ist es im Südosten.

[Zum Tag] Michel Houellebecq wird heute 65. Michel Thomas, so sein richtiger Name, ist ein populärer französischer Schriftsteller (u. a. "Ausweitung der Kampfzone" 1994, "Elementarteilchen" 1998, "Die Möglichkeit einer Insel" 2005, "Karte und Gebiet" 2010).