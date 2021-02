Nadal legt erneut eine Pause ein. Foto: AFP/ WILLIAM WEST

Rotterdam – Der Tennis-Weltranglistenzweite Rafael Nadal hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam in der kommenden Woche abgesagt. Dem Spanier machen noch immer Rückenprobleme zu schaffen. Während der Australian Open habe man "eine temporäre Lösung gefunden, die mir erlaubt hat, in der zweiten Woche ohne Schmerzen zu spielen", teilte Nadal am Donnerstag in den sozialen Netzwerken mit. Nach seiner Rückkehr nach Spanien habe ihm sein Arzt abgeraten, am Hallen-Turnier teilzunehmen.

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres war Nadal im Viertelfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas ausgeschieden. In der Woche zuvor hatte der 20-fache Grand-Slam-Champion wegen seiner Rückenprobleme auf einen Start beim ATP-Cup verzichtet. (APA/dpa, 25.2.2021)