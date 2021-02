Läuft nicht. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Rapid muss in der Fußball-Bundesliga mehrere Wochen ohne Koya Kitagawa auskommen. Der japanische Offensivspieler muss aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade pausieren, wie der Tabellenzweite am Donnerstag bekanntgab. Der 24-Jährige hält in dieser Saison bei 23 Pflichtspieleinsätzen und erzielte dabei vier Tore. (APA, 25.2.2021)