Christian Pilnacek wurde vorläufig suspendiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Nachdem die Staatsanwaltschaft Wien bei Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek das Diensthandy sichergestellt hat, wurden nun dienstrechtliche Schritte eingeleitet und der mächtige Beamte noch am Donnerstag vorläufig suspendiert. Das teilte das Justizministerium Freitagfrüh der APA mit. Nun muss die Bundesdisziplinarbehörde innerhalb eines Monats über die Suspendierung entscheiden.

Vertreter der Staatsanwaltschaft Wien hatten am Donnerstag auch beim ehemaligen Justizminister (von der ÖVP nominiert) und heutigen Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter ein elektronisches Gerät sichergestellt.

Verdachts der Verletzung des Amtsgeheimnisses



Der Anlass für das Verfahren führt zu den Ermittlungen gegen Michael Tojner. Dessen Projekt am Wiener Heumarkt kam in der Causa Stadterweiterungsfonds vor – und da habe ihn, so der Verdacht, der ehemalige Justizminister den Verfahrensstand wissen lassen. Tojner soll auf diesem Wege erfahren haben, dass es keine Ermittlungen gebe. Auch die erste Hausdurchsuchung, von der Tojner im Voraus erfahren hatte, soll bei den aktuellen Ermittlungen eine Rolle spielen.

Pilnacek kommt als ehemaliger Chef der Fachaufsicht der Staatsanwaltschaften ins Spiel. Er hatte Zugang zu Strafakten und könnte Brandstetter theoretisch mit Infos versorgt haben.

Pilnacek hat sich zu den Ermittlungen oder der Suspendierung noch nicht geäußert. Brandstetter hat Spekulationen, wonach er Tojner Informationen hat zukommen lassen, mehrfach bestritten. Er könne ausschließen, dass er Informationen zu Ermittlungen in seiner Amtszeit weitergegeben habe, sagte sein Anwalt Georg Krakow am Donnerstag zu den Vorwürfen. "Weil er von Strafakten, von Einzelstrafverfahren, während seiner Zeit als Bundesminister für Justiz abgeschirmt war. Er hat sich mit Einzelstrafakten hier nicht befasst." Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Karriere Pilnaceks

Pilnacek arbeitet seit beinahe 30 Jahren im Justizministerium. Von 2010 bis Mitte 2020 leitete er die 2010 von der damaligen Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (ÖVP) geschaffene "Supersektion" Strafrecht, für die die Straflegistik-Sektion und die Sektion für Einzelstrafsachen zusammengelegt wurden. Unter Josef Moser (ÖVP) war Pilnacek von 2017 bis 2019 außerdem Generalsekretär im Justizministerium. Im Mai 2020 hatte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) überraschend die Teilung der Strafrechtssektion angekündigt, was einer Entmachtung Pilnaceks gleichkam. Er war in die Kritik geraten, weil er sich mit ÖVP-Beschuldigten in der Casinos-Affäre getroffen und sich einen öffentlich ausgetragenen Konflikt mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft geliefert hatte. Seit August führt Pilnacek nun die Straflegistik, bis zur Suspendierung am Donnerstagabend. (APA, red, 26.2.2021)