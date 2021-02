Das Werbe-Tracking von Facebook hatte zuletzt weniger "Likes" als erhofft.

Foto: AFP, OLIVIER DOULIERY

Facebook verdient sein Geld in erster Linie über gezielt ausgespielte Werbung. Seit sich Apple und Google verstärkt auf dieses Werbe-Tracking einschießen, ist die Social-Media-Plattform um Imagekorrektur bemüht.



Geschichten aus dem Leben



"Jedes Geschäft startet mit einer Idee, und diese Idee mit personalisierter Werbung ausspielen zu können ist ein Meilenstein für kleine Unternehmen": Die Botschaft, die Facebook mit seinem neu publizierten Video mitteilen möchte, ist schnell klar. Ohne personalisierte Werbung hätten es die kleinen Geschäfte ohne großes Budget in den letzten Monaten noch schwieriger gehabt.

Facebook

Damit reagiert der Konzern unter anderem auf den andauernden Konflikt mit Apple. Die aktuelle Anpassung des iPhone-Betriebssystems zwingt App-Anbieter wie Facebook nämlich dazu, von Nutzern eine explizite Erlaubnis für das vor allem für Werbung genutzte Tracking über mehrere Apps oder Webseiten hinweg einzuholen. Facebook befürchtet dadurch massive Einbrüche beim Werbegeschäft und hat deshalb neben kritischen Stellungnahmen auch eine Kartellrechtsklage gegen Apple in Vorbereitung.

Gute Ideen werden gefunden



Im Spot weist man mehrmals auf die von den drohenden Maßnahmen betroffene Zielgruppe hin und zeigt unter anderem jene kleinen Geschäftsideen, denen man auch eine eigene Website spendiert hat, etwa Ziegen-Yoga oder armenischen Kaffee. Personalisierte Werbung zu limitieren würde den Motor dieser Unternehmen ins Stottern bringen, so der Tenor des Spots.



Die Aussagen sind nicht neu, hat sich Facebook doch in der Vergangenheit immer wieder als helfende Hand für kleinere Unternehmen präsentiert, auch wenn es wohl vor allem große Konzerne sind, die Millionenbeträge in Werbung investieren. Das Targeting wurde in den letzten Jahren aber schon fast zu genau für manche Nutzer, die anhaltende Datenschutz-Diskussion trug ihr Übriges bei. So kommt die neue "App Tracking Transparency" von Apple, der jetzt übrigens auch Google folgen will, bei den Nutzern gut an. So werden wohl noch weitere Kampagnen von Facebook folgen, um dieser für den US-Konzern wirtschaftlich schlechten Entwicklung gegenzusteuern. (aam, 26.2.2021)