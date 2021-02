Kyrie Irving lässt Evan Fournier liegen. Foto: AFP/Bello

New York/Milwaukee (Wisconsin) – Auch ohne ihren weiterhin am Bein verletzten Topstar Kevin Durant haben die Brooklyn Nets ihre NBA-Siegesserie ausgebaut. Der 129:92-Heimtriumph am Donnerstagabend (Ortszeit) über Orlando Magic war der bereits achte Erfolg en suite für James Harden (20 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists), Kyrie Irving (27 Punkte, 9 Assists) und Co. Zuletzt hatten die Nets im Jahr 2006 eine solch lange Siegesserie hingelegt.

Topscorer des Tages war der zweifache '"MVP" Giannis Antetokounmpo, der 38 Punkte (dazu 10 Rebounds) zum 129:125-Heimsieg über die New Orleans Pelicans beisteuerte. Bei den Gästen kam Jungstar Zion Williamson auf 34 Zähler (dazu 8 Rebounds und 6 Assists). (APA, 26.2.2021)

Donnerstag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA):

Philadelphia 76ers – Dallas Mavericks 111:97, Brooklyn Nets – Orlando Magic 129:92, New York Knicks – Sacramento Kings 140:121, Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 122:94, Denver Nuggets – Washington Wizards 110:112, Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 129:125