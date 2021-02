Die New Yorker Polizei testet offenbar Boston-Dynamics-Roboter für Einsätze. Foto: Screenshot/Youtube

Immer wieder tauchen Youtube-Videos von Boston-Dynamics-Robotern auf. Meistens präsentiert der US-Konzern diese dann tanzend oder zeigt auf, welche Fähigkeiten sie bieten. In den Kommentaren mischt sich dabei Belustigung mit der Sorge vor möglichen Einsatzmöglichkeiten der Technologien. Von einem am Mittwoch veröffentlichten Video dürften sich Kritiker nun bestätigt fühlen. Darin zu sehen ist nämlich ein umgerüsteter Roboter des Modells "Spot". Zu sehen ist darin, wie die New Yorker Polizei ihn offenbar während eines Polizeieinsatzes zur Aufklärung an den Tatort eines Einbruchs mit Geiselnahme schickt.

FNTV - FreedomNewsTV

Mit dem Namen "Digidog" und einer blau-gelben Lackierung sieht man den Roboter dabei neben bewaffneten Polizeibeamten hergehen. Auf der Oberseite scheint eine Kamera montiert zu sein, die aus der Ferne gesteuert werden kann. Am Tatort sollte der Vierbeiner demnach Bild- und Tonmaterial liefern, berichtet "Golem".

Der Einsatz wird kritisiert

Veröffentlicht wurde das Video auf dem Youtube-Kanal FreedomnewsTV. Während man zu Beginn die Vorbereitung auf den Einsatz zu beobachten scheint, hört man im Hintergrund eine Stimme, die "das Ding ist gruselig", sagt. Danach kann man "Spot" dabei beobachten, wie er mit Polizeibegleitung den Straßenzug hinuntergeht.



Es dauerte zudem nicht lange, bis auch deutliche Kritik am Einsatz entsprechender Technologien aufkam. Unter anderem von der demokratischen US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Am Donnerstag kommentierte sie das Video auf Twitter folgendermaßen: "Jetzt werden Roboter-Überwachungsdrohnen für Tests in einkommensschwachen Gegenden mit unterfinanzierten Schulen eingesetzt", schreibt sie in ihrem Beitrag. Vergleichbare Investitionen würden hingegen im Bereich der Bildung und der Gesundheitsvorsorge nicht stattfinden, so AOC. (red, 26.2.2021)