"Knockout City" erscheint nicht nur für Playstation und soll angeblich plattformübergreifendes Spielen ermöglichen.

Foto: EA

Das von Verschiebungen und Absagen geplagte Exklusiv-Lineup von Sony Playstation, hat am Donnerstag in Form einer halbstündigen Präsentation ein Update erfahren. Die großen Blockbuster haben gefehlt, aber zahlreiche kleine Perlen lassen auf ein gutes Gaming-Jahr hoffen, allen voran Kena: Bride of Spirits.



Völkerball

Schon auf der Nintendo Direct letzte Woche angekündigt, erscheint Knockout City auch für Playstation. Das Multiplayer-Spiel von Electronic Arts ist im Grunde Völkerball, allerdings in einer sehr unterhaltsam inszenierten Art. Zwei Teams treten in verschiedenen Settings gegeneinander an und sammeln Punkte. Spezialwürfe und eine Fortnite-ähnliche Optik sollen das potenzielle Publikum ansprechen. Eine Beta wird bereits Anfang April stattfinden, erscheinen wird das Spiel für rund 20 Euro am 21. Mai.

PlayStation

Das Final Fantasy 7 Remake aus dem Vorjahr bekommt am 10. Juni eine Playstation-5-Portierung mit dem Untertitel Intergrade. Grafische Optimierungen, ein Foto-Modus und eine neue Mini-Episode in der Rolle von Yuffle warten auf interessierte Spieler. Spielstände können von der PS4 übernommen werden.

Verschoben ist nicht aufgehoben

Am Schmerzlichsten war die Verlautbarung, dass das vielversprechende Kena: Bridge of Spirits, das ein wenig an Pikmin von Nintendo erinnert, erst am 24. August erscheinen wird. Das Spiel, zu dem immerhin ein ausführliches Gameplay-Video präsentiert wurde, sollte ursprünglich bereits im März für die PS5 veröffentlicht werden. Die neuen Szenen sehen in jedem Fall sehr vielversprechend aus.



PlayStation

Der bereits seit längerer Zeit für 20. Mai erwartete Shooter Deathloop wurde ebenfalls gezeigt. Viele Spieler fragen sich noch immer, was man in dem Spiel denn eigentlich zu tun hat. Auch die neue Präsentation beantwortet nicht alle Fragen, aber offenbar gehört Sterben in dem Action-Spiel der Arkane Studios (Dishonored) genauso dazu, wie schnelle Reaktionen. Technisch präsentiert sich der Titel dafür viel mehr experimentell, als grafisch opulent. Für eine exklusvive PS5-Entwicklung hätte man sich hier wohl mehr erwartet, doch scheint es sehr auf Geschwindigkeit und flüssiges Gameplay anzukündigen und eine stabile Bildrate scheint in jedem Fall gegeben zu sein.

Bethesda Softworks

Rest vom Fest

Die insgesamt wenig spektakuläre Veranstaltung hatte noch das Kung-Fu-Spiel Sifu im Angebot, genau wie neues Gameplay zu Oddworld: Soulstorm, das am 6. April erscheinen soll. Letzteres sieht sowohl optisch als auch spielerisch durchaus spannend aus. Ansonsten wurde das auf April verschobene Returnal noch einmal gezeigt und die Portierung von Crash Bandicoot 4 für PS5.

Am Ende ein bunter Mix an Spielen, dem wohl einzig eine große Ankündigung gefehlt hat, um den Eindruck etwas abzurunden. So fühlt man sich weiter in Lauerstellung auf den ersten "System-Seller" für die Playstation 5, was bei den weiter andauernden Lieferschwierigkeiten aber ohnehin nur für Unruhe bei vielen Spielern sorgen würde. (aam, 26.2.2021)