Rapid will gegen Ried endlich wieder drei Punkte einfahren. Foto: APA/Hackl

Wien/Ried – Nach nur einem Punkt aus den jüngsten zwei Spielen peilt Rapid in der Fußball-Bundesliga wieder einen vollen Erfolg an. Gegen den Tabellenzehnten SV Ried soll am Samstag ein Heimsieg her, um den zweiten Platz vor dem einen Zähler zurückliegenden LASK zu verteidigen. Spitzenreiter Salzburg ist den Hütteldorfern nach deren 2:4-Niederlage in der Vorwoche in Wals-Siezenheim schon um sechs Punkte enteilt.

Im ersten Spiel gegen Ried kassierte Rapid im Herbst mit dem 3:4 im Innviertel die erste Saisonniederlage auf nationaler Ebene, Trainer Dietmar Kühbauer fehlte damals wegen einer Erkrankung. "Wir haben da nicht unser bestes Spiel gemacht, außerdem ist uns ein klares Tor zum 2:0 aberkannt worden", erinnerte sich der Burgenländer.

Das Match im vergangenen November spielt laut Kühbauer für das Duell am Samstag ebensowenig eine Rolle wie die Tatsache, dass es für Ried in 40 Meisterschafts-Auswärtspartien gegen Rapid bei acht Unentschieden gleich 32 Niederlagen setzte. "Das ist Statistik und nicht mehr", sagte Kühbauer.

Hoffnungsträger in der Offensive der Rieder ist Marco Grüll, der ab kommender Saison für Rapid auf Torjagd gehen wird. "Ich will, dass er immer gut spielt, außer morgen", sagte Kühbauer am Freitag. Grüll werde sich gegen seinen künftigen Arbeitgeber keinesfalls zurückhalten, prophezeite der Rapid-Coach. "Er wird nicht weniger geben, er steht ja bei Ried unter Vertrag."

Grülls Noch-Trainer Miron Muslic zeigte großen Respekt vor Rapid. "Sie spielen eine fantastische Saison und sind seit über einem Jahr extrem konstant." Selbst die klare 2:4-Niederlage der Grün-Weißen am Sonntag bei Salzburg wollte der 38-Jährige nicht überbewerten. "Die Salzburger haben einfach unglaublich performt, und wenn das so ist, stoßen der LASK oder Sturm genauso an ihre Grenzen."

Muslic hat nicht nur Rapids Auftritt in Wals-Siezenheim, sondern auch jenen eine Woche zuvor beim 0:0 in Altach genau analysiert. "Da hat man gesehen, dass ihnen die Selbstverständlichkeit fehlt, wenn man ihnen überhaupt keine Räume lässt und Ercan Kara aus dem Spiel nimmt."

WSG will "Sehnsuchtsziel" näher kommen

Die WSG Tirol hadert, will das Ruder aber herumreißen. Die Wattener erleben derzeit eine "Ergebniskrise". Trotz ansprechender Leistungen gingen sie in den jüngsten drei Runden immer als Verlierer vom Feld. Am Samstag (17.00 Uhr) gastieren die Tiroler nun beim Vorletzten in der Südstadt. Die Admira kämpft in erster Linie darum, nicht wieder ans Tabellenende zurückzufallen.

"Wir reden nach wie vor von einem Szenario, das vor Saisonbeginn völlig illusorisch war. Wir sind vier Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs in der Pole Position für Platz sechs – das hat uns keiner zugetraut", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Die Mannschaft wolle seiner Einschätzung nach "dieses Sehnsuchtsziel mit aller Gewalt so schnell wie möglich erreichen", hielt er fest. Dabei gelte es laut Silberberger auch, Ruhe zu bewahren. "Ich glaube, dass wir nur ein Schlüsselerlebnis benötigen, damit es wieder in die richtige Richtung geht."

Um weiter Mitglied der Top sechs zu bleiben, sei freilich ein Sieg in Maria Enzersdorf nötig. Drei Zähler sind Silberbergers deklariertes Ziel. Dann würde neben dem ersten Verfolger Hartberg – die Steirer gastieren am Samstag beim LASK – auch das Ergebnis der Partie zwischen St. Pölten und der Austria (Sonntag) keine Rolle spielen. Auf die WSG warten bis zum Ende des Grunddurchgangs dann noch Spiele gegen Sturm Graz (heim), den WAC (auswärts) und Rapid (heim). Allesamt Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Die Admira präsentierte sich im Frühjahr dank gelungener Transfers in der Übertrittszeit verbessert. David Atanga, Andrew Wooten oder Matthias Ostrzolek erwiesen sich bisher als Verstärkungen. Gegen den WAC und den LASK setzte es zuletzt zwei 1:2-Niederlagen. Damir Buric war unzufrieden. "Die Mannschaft hat sich leider nicht belohnt und nichts Zählbares mitgenommen", meinte der Kroate. Er forderte konsequenteres Handeln von seinem Team ein. (APA, red, 26.2.2021)

Bundesliga, 19. Runde

SK Rapid Wien – SV Ried (Wien, Allianz Stadion, 17.00 Uhr, SR Eisner). Bisheriges Saisonergebnis: 3:4 (a). Keine Ergebnisse 2019/20

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Greiml, Barac, Ullmann – D. Ljubicic, Petrovic – Schick, Fountas, Ritzmaier – Kara

Ersatz: Gartler – Grahovac, Arase, Schuster, Demir, Knasmüllner, Alar

Es fehlen: Hofmann (Muskelbeschwerden), Kitagawa, Sonnleitner (beide Wadenverletzung), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent bzw. im Aufbautraining)

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Reifeltshammer, Boateng – Bajic, Nutz, Ziegl, Wießmeier, Lercher – P. Schmidt, Grüll

Ersatz: Gütlbauer – Reiner, Kerhe, Möschl, Stosic, Offenbacher, Gschweidl

Es fehlt: Satin (Muskelverletzung)

* * *

LASK – TSV Hartberg (Pasching, Raiffeisen Arena, 17.00 Uhr, SR Ouschan). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a). 2019/20: 2:1 (a), 5:1 (h), 1:2 (h), 5:1 (a)

LASK: Schlager – Wiesinger, Holland, Andrade – Ranftl, Grgic, Madsen, Renner – Goiginger, Eggestein, Balic

Ersatz: Gebauer – Ramsebner, Potzmann, Reiter, Plojer, Softic, Müller, Valencia

Es fehlen: Trauner, Michorl (beide gesperrt), Filipovic (Sprunggelenk), Karamoko (Muskelfaserriss), Gruber, Raguz (beide Kreuzbandriss), Succar (Ferse)

Hartberg: Swete – Heil, Rotter, Luckeneder, Klem – Kainz, Nimaga – Horvath, Rep, Flecker – Tadic

Ersatz: – Horvat, Gollner, Ertlthaler, Schmerböck, Chabbi

Es fehlt: Lema (im Aufbautraining)

* * *

FC Admira – WSG Tirol (Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 17.00 Uhr, SR Ebner). Bisheriges Saisonergebnis: 0:3 (a). 2019/20: 3:1 (h), 1:1 (a), 0:3 (h), 0:0 (a).

Admira: Leitner – Datkovic, Aiwu, Bauer – Maier, Kerschbaum, Auer, Ostrzolek – Atanga, Starkl – Wooten

Ersatz: Hadzikic – Petlach, Malicsek, Vorsager, Kronberger, Sax, Hoffer

Es fehlen: Tomic (Knöchelbruch), Babuscu (nach Knie-OP), Ganda (Aufbautraining)

Fraglich: Breunig (Sprunggelenk)

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Pranter, Baden Frederiksen

Ersatz: Ozegovic – Soares, Hager, Smith, Naschberger, Toplitsch, Anselm

Es fehlt: Dedic (Muskelfaserriss)