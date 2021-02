19-jährige Tiroler hatte in der Schlussrunde in einer siebenköpfigen Spitzengruppe keine Chance

Johannes Lamparter hat alles gegeben.

Foto: Reuters/Pfaffenbach

Oberstdorf – Die ÖSV-Kombinierer haben im Normalschanzenbewerb der Nordischen WM in Oberstdorf die Medaillenränge verpasst. Der als Vierter in den 10-km-Langlauf gegangene Johannes Lamparter belegte am Freitag Rang sieben, der 19-jährige Tiroler hatte in der Schlussrunde in einer siebenköpfigen Spitzengruppe keine Chance. Gold ging wie schon 2019 an Jarl Magnus Riiber, der norwegische Topfavorit setzte sich knapp vor dem Finnen Ilkka Herola und seinem Landsmann Jens Luraas Oftebro durch.

Lukas Greiderer wurde deutlich hinter Lamparter Achter. Martin Fritz (21.) und Lukas Klapfer (22.) kamen nicht ins Spitzenfeld. (APA; 26.2.2021)

Ergebnisse des Einzelbewerbs der Nordischen Kombination von der Normalschanze (1 Sprung, 10 km Langlauf) bei der Nordischen Ski-WM am Freitag in Oberstdorf:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 23:01,2 Min. – 2. Ilkka Herola (FIN) +0,4 Sek. – 3. Jens Luraas Oftebro (NOR) +0,9 – 4. Eric Frenzel (GER) +5,9 – 5. Akito Watabe (JPN) +9,0 – 6. Fabian Rießle (GER) +16,8 – 7. Johannes Lamparter +28,6 – 8. Lukas Greiderer +1:01,9 Min.

Weiter: 21. Martin Fritz +1:47,8 – 22. Lukas Klapfer (alle AUT) 1:57,3