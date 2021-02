PRO: Mit dem Test zum Bier

von Regina Bruckner

Es steht Spitz auf Knopf. Die Zahl der Covid-Neuinfektionen ist hoch, das 50er-Ziel bei der Sieben-Tages-Inzidenz in weite Ferne gerückt. Kein Zweifel, die Zahlen sind kein Anlass zur Beruhigung. Das Schreckensszenario harter Lockdown sitzt den Österreichern nicht umsonst im Nacken.

Kann es die Regierung in dieser Lage tatsächlich verantworten, dass Wirte und Hotels wieder aufsperren? Vieles spricht dafür. Die Corona-Müdigkeit schlägt in Aggressivität um. Nicht nur den Menschen, auch den Betrieben geht die Luft aus. Da darf man schon fragen, was all die Lockdowns und Beschränkungen nützen, wenn viele gleich gar nicht mitmachen.

Kein Zweifel, rasches Impfen ist ein wichtiger Teil der Lösung. Doch bis es so weit ist, braucht es motivierende Schritte, klare Ansagen und Hilfen. Dazu gehören konkrete Öffnungstermine, die sich neben der Inzidenzzahl an Auslastung der Krankenhäuser und Zahl der schweren Verläufe orientieren, und strenge Auflagen, die auch kontrolliert werden: Testen vor dem Bier, Abstand im Lokal, Masken bei Eintritt ins Hotel und beim Gang zum Klo, Einkaufen in manchen Geschäften vielleicht mit Terminen, so wie beim Friseur.

Gemütlich ist das alles nicht, aber es erlaubt Durchlüften im Kopf, Durchhalten und Lernen, mit der Pandemie umzugehen. Jetzt ist es angezeigt, den Menschen etwas zu erlauben. Operation gelungen, Patient tot, kann nicht die Lösung sein. (Regina Bruckner, 27.2.2021)