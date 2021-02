Gestrenger Blick, aber laut Eigenaussage sehr freundlich im Umgang: Nina Sonnenberg alias Fiva. Foto: Daniel Dückminor

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Neo-"Starmania"-Jurorin Fiva: "Wenn schon Castingshow, dann jetzt" – Eine aus der Subkultur richtet nun im Öffentlich-Rechtlichen über Popsternchen in spe. Warum das kein Widerspruch sein muss, erklärt Fiva im Gespräch

Journalistengewerkschaft und Presseclub Concordia gegen Aus der "Wiener Zeitung" – Die älteste Tageszeitung der Welt müsse weiter in gedruckter Form erscheinen, fordern die Branchenvertretungen

Prinz Harry verteidigt "The Crown" und kritisiert "toxische" Medien – Es sei offensichtlich, dass die Folgen Fiktion seien. Scharfe Kritik übt der Prinz an den Medien

Neue RTL-Show: Oliver Pocher gegen Influencer – Das Format "Pocher vs. Influencer" startet am 7. April und knüpft an Pochers Wettkampf mit dem Schlagersänger Michael Wendler an

Box-Legende Mike Tyson über angekündigte Miniserie verärgert – "Iron Mike" des Streamingdienstes Hulu ist Konkurrenz für eigene, von Tyson autorisierte Serie

Facebook schloss erste Verträge mit australischen Medien – Drei australische Medienunternehmen werden die Ersten sein, mit denen Facebook Werbeeinnahmen bezüglich ihrer Inhalte teilt

Die Ehre der Familie, Nocturnal Animals oder Everest: TV-Tipps für Freitag – Teures Wohnen, Rockfield, das Studio auf dem Bauernhof und Universum History über die Chinesische Mauer – Mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!