Das allgegenwärtige Möbelhaus hat jetzt wieder diesen TV-Spot mit DJ Ötzi und der Möbelhausfamilie. Sie wirbeln da so eine Art Star Wars-Lichtschwerter herum, und Ötzi singt:

"Du musst nicht in die Welt hinaus,

das größte Glück ist doch zu Haus.

Träume sind da, wo du bist,

Kuschelig am Sofa, heimelig im Bett."

Lieber DJ Ötzi, das ist eine ziemlich geniale Werbung. Wenn wir schon nicht hinauskönnen, dann einfach das Beste draus machen und kuschelig auf dem Sofa die Couchpotato machen ...

Aber dürfen wir was dazu sagen, lieber Ötzi? Danke, ganz lieb, aber wir wollen jetzt langsam in die Welt hinaus! Der letzte Sommer war schon so mehr heimelig. Zu heimelig. Wir wollen das azurblaue Meer um die griechische Insel wieder haben, wir wollen auf dem Markusplatz in Venedig einen absurd überteuerten Kaffee trinken, wir wollen wieder am Swimmingpool mit dem Handtuch eine Liege reservieren, wir wollen uns in Massen durch die Vatikanischen Museen schieben lassen, wir wollen die urlästigen Händler im Souk wieder abschütteln müssen, wir wollen uns mit einer Million Chinesen vor einer Sehenswürdigkeit stauen, wir wollen endlich wieder in die Welt hinaus!

Es ist eh schön zu Hause, keine Frage, alles bestens, aber wir wollen wenigstens theoretisch wegdürfen – nach einem Jahr auf dem Sofa. (Hans Rauscher, 26.2.2021)