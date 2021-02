STREAMINGTIPPS

WUNDERBAR LANGWEILIG

KBV – Keine besonderen Vorkommnisse Die sechsteilige Sitcom erzählt die Geschichte von zwei verdeckten Ermittlern (Jürgen Vogel, Serkan Kaya), die jede Nacht ein Lagerhaus mit zwei Gangstern (Denis Moschitto, Rocko Schamoni) observieren. Es passiert so gut wie nichts. Gut so, denn so bleibt Zeit, darüber zu reden, was alles passieren könnte. Entschleunigungs-TV von Impro-Meister Lutz Heineking. TV Now



WER ODER WAS BIN ICH?

Love, Victor In dem Serien-Spin-off des Kinohits Love, Simon ist Michael Cimino als Victor auf der Suche nach seiner (sexuellen) Identität. Ist er schwul, oder steht er doch auf Mädchen? Wie umgehen mit dem Gefühlschaos und mit den recht konservativen, katholischen Eltern? Simon als digitaler Coach hilft weiter und gibt Tipps. Harmlos-charmante Achterbahnfahrt. Disney+ Star

MUTTER UND TOCHTER

Ginny & Georgia Netflix schickt ein neues Mutter-Tochter-Gespann ins Streamingrennen. Eine junge, unkonventionelle Mama will mit der braven Teenagertochter Ginny (Antonia Gentry) in Massachusetts neu anfangen. "Wie die Gilmore Girls, nur mit mehr Busen", verspricht Mama Georgia (Brianne Howey) einmal. Amüsant, aber an Lorelai und Rory kommen sie nicht heran. Netflix

Neuer Ort, neues Glück, neue Liebschaften: Ginny (Antonia Gentry) und ihre Mama Georgia (Brianne Howey)sind unterwegs in ihr neues Leben, aber ganz ohne Vergangenheit geht es auch nicht – "Ginny & Georgia", Netflix. Foto: Netflix

FERNSEHTIPPS FÜR SAMSTAG

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Fehler des Finanzamts ohne Rückzahlung. / Förderung von Treppenliften. / Besitzstörungsklage wegen Abstellens auf Privatparkplatz. Bis 18.57, ORF 2

20.15 THEATER

Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm (D 2018, Joachim A. Lang) Der Spielfilm erzählt vor dem Hintergrund der späten 1920er-Jahre die Geschichte von Brechts großem gescheiterten Traum, sein Werk nach seinen Vorstellungen zu verfilmen. Lars Eidinger spielt den Dramaturgen Bertolt Brecht. An seiner Seite sind Tobias Moretti, Hannah Herzsprung, Claudia Michelsen und Joachim Król zu sehen. Bis 22.15, 3sat

20.15 KING-VERFILMUNG

The Green Mile (USA 1999, Frank Darabont) Paul Edgecombe (Tom Hanks) ist Gefängniswärter im Todestrakt. Sein Leben verändert sich nachhaltig, als John Coffey (Michael Clarke Duncan) in das Gefängnis eingeliefert wird. Coffey wurde des Mordes an zwei Mädchen für schuldig befunden. Doch er wirkt eher sanftmütig, beinahe wie ein Kind. Bald entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung. Sehr gelungene Stephen-King-Verfilmung. Bis 23.55, Vox

20.15 DOKUMENTATION

Irak – Zerstörung einer Nation Die vierteilige Dokureihe von Jean-Pierre Canet gibt einen Einblick in die dramatischen weltpolitischen Zusammenhänge der 40-jährigen Zerstörung des Irak. Vor 30 Jahren begann der Zweite Golfkrieg und war damit Teil des sich über mehrere Jahrzehnte erstreckenden Zerfalls der irakischen Nation. Bis 0.00, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

Die Ski-Saga Mit Archivbildern und Interviews zeichnet die Dokumentation die Geschichte des Skifahrens nach und zieht Parallelen zur Entwicklung unserer Gesellschaft. Wie lange werden wir noch durch weiße Winterlandschaften gleiten können? Bis 22.40, Arte

22.10 HORRORCLOWN

Es (It, USA 2017, Andy Muschietti) Kinoverfilmung des Horror-Klassikers von Bestsellerautor Stephen King. Bill Skarsgård versetzt eine Kleinstadt als psychopathischer Clown in Angst und Schrecken. Schaurig! Bis 0.20, ORF 1

(Astrid Ebenführer, 27.2.2021)