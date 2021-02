11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Wolfgang Katzian Den ÖGB-Präsidenten befragen Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 MUSIK

Erlebnis Bühne: Bésame mucho Tenor Juan Diego Flórez interpretiert lateinamerikanische Popularmusik. Auf dem Programm stehen Hits wie Guantanamera, Volver und natürlich Bésame mucho.Bis 21.50, ORF 3

20.15 MELODRAM

Zeit der Unschuld (The Age of Innocence, USA 1993, Martin Scorsese) Die unglückliche Liebe eines jungen Anwalts in New York des 19. Jahrhunderts, der sich aus Angst vor dem Skandal für eine Vernunftehe entscheidet. Nach einem Roman von Edith Wharton mit Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer und Winona Ryder. Bis 22.25, Arte

Er würde gern mit ihr, traut sich aber nicht drüber: Daniel Day-Lewis und Michelle Pfeiffer in Martin Scorseses "Zeit der Unschuld", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Columbia Pictures

20.15 WESTERN

Sierra Charriba (Major Dundee, USA 1964, Sam Peckinpah) Major Dundee (Charlton Heston) stellt 1864 eine Strafexpedition gegen Apachen-Häuptling Sierra Charriba zusammen. Die Expedition gerät zum Desaster, ähnlich die Produktion des Films, der am Schneidetisch mehr als nur ein paar Meter lassen musste. Bis 22.50, Tele 5

21.05 KOMÖDIE

Adam(Ö 2014, David Lapuch) Adam ist nicht mehr ganz jung und lebt als Kfz-Mechaniker in der steirischen Provinz. Sein Alltag ist einsam, seine Grundstimmung eine melancholische. Im Studiogespräch mit Lukas Maurer erzählt Lapuch, wie es ihm trotz seines geringen Budgets gelungen ist, Schauspieler wie Pia Hierzegger, Reinhard Nowak oder Wolfram Berger vor die Kamera zu holen. Bis 23.30, Okto

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Politik und Justiz – Es gilt die Unschuldsvermutung Bei Claudia Reiterer diskutieren: Jörg Leichtfried (SPÖ, stellvertretender Klubobmann und Verfassungssprecher), Klaus Fürlinger (ÖVP, Nationalratsabgeordneter, Rechtsanwalt), Sabine Matejka (Präsidentin der Vereinigung der Richterinnen und Richter), Rupert Wolff (Präsident des Rechtsanwaltskammertages), Werner Pleischl (ehemaliger Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien und der Generalprokuratur). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Kinderbilder aus Sarajevo Die Belagerung von Sarajevo durch die Armee der bosnischen Serben liegt 25 Jahre zurück. Die meisten Überlebenden des Krieges waren Kinder und Jugendliche. Viele haben den Großteil ihrer Familie verloren, selbst Andenken gibt es nur wenige. Es fehlen Fotos oder Familienalben aus dieser Zeit. Die einzigen Aufnahmen aus ihrer Kindheit stammen oft von Kriegsfotografen. Bis 0.00, ORF 2

23.15 ROLLENTAUSCH

Der Hauptmann(D/F/PL 2017, Robert Schwentke) Ende des Zweiten Weltkriegs findet der junge Gefreite Willi Herold auf seiner Flucht die Uniform eines Hauptmanns. Kurzerhand übernimmt er die ranghöhere Bekleidung und die damit verbundene Rolle an. Großartige Vorstellung von Max Hubacher als Hauptmann in diesem Drama rund um Täuschung und Selbstermächtigung. Bis 1.10, 3sat

(Astrid Ebenführer, 28.2.2021)